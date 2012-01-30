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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Ангола
Кот-д'Ивуар - Ангола: обзор матча 30 января 2012
Кот-д'Ивуар
30.01.2012, понедельник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ангола
33'
Э. Эбуэ
64'
В. Бони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - Ангола
Желтая карточка
А. Кейта
+3
Замена
Б. Ангуа
️️️️
И. Лоло
Замена
Лав
️️️️
Мигел
Замена
Х. Пьер Вунгудика
️️️️
Джалма
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
Дани
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
А. Маканга
ГОЛ! 2:0!
В. Бони
Замена
А. Кейта
️️️️
Э. Эбуэ
Травма
Э. Эбуэ
Желтая карточка
И. Лоло
ГОЛ! 1:0!
Э. Эбуэ
Пас отдал
В. Бони
Желтая карточка
А. Маканга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Игор Лоло
ПЗ
15
Макс Градель
ЛВ
14
Кафумба Кулибали
ОП
21
Эммануэль Эбуэ
ОП
7
Сейду Думбия
АП
13
Дидье Я Конан
ПВ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Ангола
1
Алегре Уилсон
ВР
15
Мигел
ЛЗ
4
Дани
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
7
Джалма
ЛП
8
Андре Маканга
ОП
6
Деде
ОП
11
Жилберто
ЦП
17
Матеус
ПП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Кот-д'Ивуар
23
Жерар Гнануан
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Жервиньо
ЛВ
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
18
Абдул-Кадер Кейта
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Ангола
1
Уго Маркеш
ВР
12
Хайме
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
3
Осорио
ЦП
19
Нандо Рафаэль
ЦФ
18
Лав
ЦФ
23
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
20
Манучо
ЦФ
16
Флавио
ЦФ
4-2-3-1
16
Йебоа
3
Бока
4
Туре
22
Бамба
20
Лоло
14
Кулибали
21
Эбуэ
15
Градель
7
Думбия
13
Конан
12
Бони
4-2-3-1
1
Уилсон
2
Айроса
4
Дани
10
Зуэла
15
Мигел
8
Маканга
6
Деде
17
Матеус
11
Жилберто
7
Джалма
9
Манушу
20
Лоло
2
Ангуа
2
Ангуа
20
Лоло
21
Эбуэ
18
Кейта
18
Кейта
21
Эбуэ
7
Думбия
11
Дрогба
11
Дрогба
7
Думбия
8
Маканга
19
Рафаэль
19
Рафаэль
8
Маканга
15
Мигел
18
Лав
18
Лав
15
Мигел
7
Джалма
23
Вунгудика
23
Вунгудика
7
Джалма
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Ангола
23
Жерар Гнануан
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
10
Жервиньо
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
12
Хайме
ЦЗ
3
Осорио
ЦП
20
Манучо
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
20
Минго Биле
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
16
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
23
Жерар Гнануан
ВР
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Дидье Зокора
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
10
Жервиньо
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
12
Хайме
ЦЗ
3
Осорио
ЦП
20
Манучо
ЦФ
1
Уго Маркеш
ВР
20
Минго Биле
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
16
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Франсуа Зауи
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Ангола
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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