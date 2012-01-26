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Расписание матчей
Кубок Африки
Судан - Ангола
Судан - Ангола: обзор матча 26 января 2012
Судан
26.01.2012, четверг, 20:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ангола
33'
М. Ахмед Биша
74'
М. Ахмед Биша
5'
Манушу
50'
Манушу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Судан - Ангола
Замена
Р. Алагаб
️️️️
М. Эль Тахир
Замена
Манучо
️️️️
Джалма
ГОЛ! 2:2!
М. Ахмед Биша
Замена
Х. Пьер Вунгудика
️️️️
Н. Рафаэль
Желтая карточка
К. Альбето Фернандеш
Замена
Б. Галаг
️️️️
Х. Мустафа
Желтая карточка
Н. Рафаэль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Манушу
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Флавио
ГОЛ! 1:1!
М. Ахмед Биша
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
М. Башир
ГОЛ! 0:1!
Манушу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
21
Акрам Салим
ВР
3
Мовайя Башир
ЦЗ
4
Наймаддин Абдалла
ЦЗ
9
Саиф Масави
ЦЗ
14
Балла Габир
ЦЗ
8
Хайтхам Мустафа
ЦП
23
Низар Хамид
ЦП
19
Мохамед Ахмед Биша
ЦП
5
Алаа Элдин Юсиф
ЦП
10
Муханнад Тахир
ЦФ
17
Мудатхир Эль Тахир
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
15
Мигел
ЛЗ
4
Дани
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
8
Андре Маканга
ОП
11
Жилберто
ЦП
17
Матеус
ПП
9
Манушу
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
16
Флавио
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Судан
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
1
Бахаэддин Рихан
ВР
12
Бадер Галаг
ЦП
13
Амиер Камаль
ЦП
6
Мосааб Омер
ЦП
15
Халефа Ахмед Хамуда
ЦП
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
7
Рамадан Алагаб
ЦФ
Ангола
1
Уго Маркеш
ВР
1
Лама
ВР
14
Амаро
ЦЗ
20
Минго Биле
ЦЗ
12
Хайме
ЦЗ
5
Кали
ЦЗ
6
Деде
ОП
3
Осорио
ЦП
18
Лав
ЦФ
19
Нандо Рафаэль
ЦФ
23
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
20
Манучо
ЦФ
4-4-2
21
Салим
3
Башир
9
Масави
14
Габир
4
Абдалла
8
Мустафа
19
Биша
5
Юсиф
23
Хамид
17
Эль Тахир
10
Тахир
4-1-2-3
13
Фернандеш
2
Айроса
4
Дани
10
Зуэла
15
Мигел
8
Маканга
17
Матеус
11
Жилберто
16
Флавио
7
Джалма
9
Манушу
8
Мустафа
12
Галаг
12
Галаг
8
Мустафа
17
Эль Тахир
7
Алагаб
7
Алагаб
17
Эль Тахир
16
Флавио
19
Рафаэль
19
Рафаэль
16
Флавио
Рафаэль
23
Вунгудика
23
Вунгудика
Рафаэль
7
Джалма
20
Манучо
20
Манучо
7
Джалма
Остались в запасе
Судан
Ангола
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
13
Амиер Камаль
ЦП
6
Мосааб Омер
ЦП
15
Халефа Ахмед Хамуда
ЦП
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
1
Бахаэддин Рихан
ВР
Главный тренер
Мохамед Абдалла
14
Амаро
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
20
Минго Биле
ЦЗ
3
Осорио
ЦП
12
Хайме
ЦЗ
1
Уго Маркеш
ВР
1
Лама
ВР
5
Кали
ЦЗ
6
Деде
ОП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
16
Эльмуэз Махгуб
ВР
13
Амиер Камаль
ЦП
6
Мосааб Омер
ЦП
15
Халефа Ахмед Хамуда
ЦП
20
Мохаммед Мусси
ЦП
11
Файсал Агаб
ЦП
2
Мохаммед Шейх Элдин
ЦФ
1
Бахаэддин Рихан
ВР
Остались в запасе
14
Амаро
ЦЗ
18
Лав
ЦФ
20
Минго Биле
ЦЗ
3
Осорио
ЦП
12
Хайме
ЦЗ
1
Уго Маркеш
ВР
1
Лама
ВР
5
Кали
ЦЗ
6
Деде
ОП
Главный тренер
Мохамед Абдалла
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Судан - Ангола
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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