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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Ангола
Буркина-Фасо - Ангола: обзор матча 22 января 2012
Буркина-Фасо
22.01.2012, воскресенье, 23:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ангола
57'
А. Траоре
47'
Матеус
68'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буркина-Фасо - Ангола
+6
Желтая карточка
К. Альбето Фернандеш
+5
Замена
Х. Пьер Вунгудика
️️️️
А. Маканга
Желтая карточка
М. Талл
Замена
Хайме
️️️️
Джалма
ГОЛ! 1:2!
Манушу
Замена
Деде
️️️️
Флавио
Замена
А. Бансе
️️️️
Ф. Руамба
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Замена
С. Панандетигуири
️️️️
П. Кулибали
ГОЛ! 0:1!
Матеус
Желтая карточка
М. Бели Дагано
19'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
М. Коффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Мамаду Талл
ЛЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
7
Флорен Руамба
ЦП
6
Джакариджа Коне
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Ангола
13
Карлос Альбето Фернандеш
ВР
15
Мигел
ЛЗ
4
Дани
ЦЗ
10
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Марко Айроса
ПЗ
8
Андре Маканга
ОП
11
Жилберто
ЦП
17
Матеус
ПП
16
Флавио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
7
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Буркина-Фасо
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
15
Аристид Бансе
ЦФ
Ангола
12
Хайме
ЦЗ
6
Деде
ОП
23
Хозе Пьер Вунгудика
ЦФ
4-1-4-1
1
Диаките
4
Талл
4
Коне
19
Кулибали
5
Коффи
18
Каборе
7
Руамба
10
Траоре
11
Питройпа
6
Коне
9
Дагано
4-1-2-3
13
Фернандеш
2
Айроса
4
Дани
10
Зуэла
15
Мигел
8
Маканга
17
Матеус
11
Жилберто
7
Джалма
9
Манушу
16
Флавио
19
Кулибали
12
Панандетигуири
12
Панандетигуири
19
Кулибали
7
Руамба
15
Бансе
15
Бансе
7
Руамба
8
Маканга
23
Вунгудика
23
Вунгудика
8
Маканга
7
Джалма
12
Хайме
12
Хайме
7
Джалма
16
Флавио
6
Деде
6
Деде
16
Флавио
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Ангола
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Буркина-Фасо - Ангола
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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