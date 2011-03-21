|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2011
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:3
|Волга (Нижний Новгород)
|22.06.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|18.06.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.06.2011
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|4:2
|Волга (Нижний Новгород)
|63'
|10.06.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|39'
|30.05.2011
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.05.2011
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|21.03.2011
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.03.2011
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Томь (Томск)