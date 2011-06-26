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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Волга
Томь - Волга: обзор матча 26 июня 2011
Томь
26.06.2011, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Волга
18'
О. Марцваладзе
45'
О. Марцваладзе
90+2'
Р. Аджинджал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волга
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Аджинджал
Пас отдал
О. Марцваладзе
Желтая карточка
К. Нам Иль
Замена
А. Белозеров
️️️️
М. Ахметович
Желтая карточка
С. Скобляков
Желтая карточка
А. Буйволов
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Кросас
Замена
Е. Стариков
️️️️
П. Голышев
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Йокич
ГОЛ! 0:2!
О. Марцваладзе
Замена
А. Харитонов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
А. Шуленин
18'
ГОЛ! 0:1!
О. Марцваладзе
Пас отдал
М. Ахметович
12'
Желтая карточка
С. Бендзь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
72
Павел Голышев
АП
32
Евгений Баляйкин
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
(К)
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
55
Скобляков
3
Сосновский
37
Йокич
35
Гультяев
32
Баженов
55
Ким Нам Иль
34
Сабитов
32
Баляйкин
72
Голышев
99
Канунников
4-3-1-2
31
Абаев
25
Буйволов
26
Бендзь
88
Григалава
3
Гетигежев
9
Шуленин
20
Кросас
7
Гогуа
17
Турсунов
90
Ахметович
20
Марцваладзе
32
Баженов
83
Харитонов
83
Харитонов
32
Баженов
37
Йокич
8
Ковальчук
8
Ковальчук
37
Йокич
72
Голышев
87
Стариков
87
Стариков
72
Голышев
90
Ахметович
63
Белозеров
63
Белозеров
90
Ахметович
20
Кросас
20
Аджинджал
20
Аджинджал
20
Кросас
7
Гогуа
11
Вацадзе
11
Вацадзе
7
Гогуа
Остались в запасе
Томь
Волга
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
Остались в запасе
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
16
Антон Хазов
ЦФ
Статистика матча Томь - Волга
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:55 (прямая)
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