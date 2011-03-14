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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Томь
Волга - Томь: обзор матча 14 марта 2011
Волга
14.03.2011, понедельник, 18:45
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Томь
5'
О. Марцваладзе
14'
С. Бендзь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Томь
Замена
М. Зюзин
️️️️
О. Марцваладзе
+2
Желтая карточка
Г. Григалава
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Г. Ходжава
Желтая карточка
М. Плешан
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Желтая карточка
С. Сосновский
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
В. Климов
Замена
С. Турсунов
️️️️
С. Яшин
Замена
Е. Стариков
️️️️
Р. Сабитов
Замена
В. Строев
️️️️
М. Канунников
Желтая карточка
М. Кросас
ГОЛ! 2:0!
С. Бендзь
Пас отдал
Г. Гогуа
14'
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Инал Гетигежев
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
23
Михайта Плешан
ЦП
28
Гоча Ходжава
АП
18
Сергей Яшин
ПП
20
Отар Марцваладзе
(К)
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ПЗ
83
Александр Харитонов
(К)
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Никита Баженов
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-4-1-1
31
Абаев
88
Григалава
26
Бендзь
3
Гетигежев
3
Салуквадзе
7
Гогуа
20
Кросас
23
Плешан
18
Яшин
28
Ходжава
20
Марцваладзе
4-4-2
62
Ботвиньев
28
Тигорев
37
Йокич
3
Сосновский
35
Гультяев
33
Климов
55
Ким Нам Иль
34
Сабитов
83
Харитонов
32
Баженов
99
Канунников
20
Марцваладзе
15
Зюзин
15
Зюзин
20
Марцваладзе
18
Яшин
17
Турсунов
17
Турсунов
18
Яшин
28
Ходжава
11
Вацадзе
11
Вацадзе
28
Ходжава
99
Канунников
26
Строев
26
Строев
99
Канунников
33
Климов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
33
Климов
34
Сабитов
87
Стариков
87
Стариков
34
Сабитов
Остались в запасе
Волга
Томь
4
Артем Абрамов
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
4
Артем Абрамов
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Статистика матча Волга - Томь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:25 (прямая)
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