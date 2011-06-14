Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Волга
Краснодар - Волга: обзор матча 14 июня 2011
Краснодар
14.06.2011, вторник, 21:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Волга
3'
Ю. Мовсисян
44'
А. Кульчий
61'
Жоаозиньо
74'
Жоаозиньо
16'
А. Хазов
63'
Л. Салуквадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Волга
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Хазов
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
М. Бурченко
️️️️
О. Марцваладзе
ГОЛ! 4:2!
Жоаозиньо
Пас отдал
А. Ерохин
Желтая карточка
Л. Салуквадзе
Желтая карточка
Н. Дринчич
Вторая желтая
А. Михеев
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Абреу
ГОЛ! 3:2!
Л. Салуквадзе
Пас отдал
Леилтон
ГОЛ! 3:1!
Жоаозиньо
Замена
М. Вацадзе
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
М. Абреу
Желтая карточка
А. Михеев
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Татарчук
ГОЛ! 2:1!
А. Кульчий
Пас отдал
Ю. Мовсисян
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
73
Владислав Черников
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-5-1
1
Городов
33
Анджелкович
4
Тубич
25
Амисулашвили
13
Марков
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
26
Абреу
18
Дринчич
50
Татарчук
14
Мовсисян
4-3-1-2
31
Абаев
3
Салуквадзе
88
Григалава
26
Бендзь
3
Леилтон
20
Аджинджал
15
Зюзин
7
Гогуа
17
Турсунов
16
Хазов
20
Марцваладзе
50
Татарчук
90
Михеев
90
Михеев
50
Татарчук
26
Абреу
21
Ерохин
21
Ерохин
26
Абреу
14
Мовсисян
2
Гогниев
2
Гогниев
14
Мовсисян
20
Марцваладзе
8
Бурченко
8
Бурченко
20
Марцваладзе
17
Турсунов
11
Вацадзе
11
Вацадзе
17
Турсунов
16
Хазов
90
Ахметович
90
Ахметович
16
Хазов
Остались в запасе
Краснодар
Волга
35
Алексей Безгласный
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
73
Владислав Черников
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
Остались в запасе
35
Алексей Безгласный
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
84
Роман Воробьев
ЦП
Остались в запасе
73
Владислав Черников
ЦФ
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Волга
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Краснодар
Волга
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
3
Шалимов прокомментировал кризис «Краснодара»
09:26
Галицкому призвали поставить памятник при жизни
Вчера, 18:12
2
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Мостового назвали городским сумасшедшим
Вчера, 12:07
10
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
3
Шалимов прокомментировал кризис «Краснодара»
09:26
Галицкому призвали поставить памятник при жизни
Вчера, 18:12
2
ЦСКА обратился в ЭСК РФС после поражения от «Краснодара»
Вчера, 14:53
5
Мостового назвали городским сумасшедшим
Вчера, 12:07
10
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+