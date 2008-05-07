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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 07 мая 2008
Динамо
07.05.2008, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
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Статистика матча Динамо - Крылья Советов
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
В.Степанищев (Воронеж)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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