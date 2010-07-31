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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 31 июля 2010
Динамо
31.07.2010, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
67'
И. Семшов
85'
Д. Колодин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Колодин
Замена
А. Кокорин
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Комбаров
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Бобер
Замена
Д. Гриднев
️️️️
И. Таранов
Травма
И. Таранов
Желтая карточка
Д. Хохлов
ГОЛ! 1:0!
И. Семшов
Пас отдал
Л. Уилкшир
Замена
Леилтон
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
Е. Савин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
8
Антон Бобер
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
0
Иван Таранов
ОП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
32
Ломич
13
Гранат
8
Колодин
26
Уилкшир
23
Комбаров
25
Хохлов
20
Семшов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
3-2-4-1
31
Лобос
79
Джорджевич
63
Белозеров
3
Будылин
15
Цаллагов
0
Таранов
36
Самсонов
20
Аджинджал
19
Иванов
8
Бобер
99
Савин
23
Комбаров
17
Ребко
17
Ребко
23
Комбаров
20
Семшов
9
Кокорин
9
Кокорин
20
Семшов
36
Самсонов
3
Леилтон
3
Леилтон
36
Самсонов
0
Таранов
56
Гриднев
56
Гриднев
0
Таранов
8
Бобер
11
Ткачев
11
Ткачев
8
Бобер
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
И.Писанко (Новосибирск)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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