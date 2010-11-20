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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 20 ноября 2010
Крылья Советов
20.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
53'
Е. Савин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Вторая желтая
Л. Уилкшир
Желтая карточка
М. Якубко
Замена
М. Якубко
️️️️
Т. Дуймович
Замена
А. Бобер
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Кокорин
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
М. Ломич
️️️️
Л. Фернандес
Травма
Л. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Е. Савин
Пас отдал
О. Самсонов
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
А. Ропотан
19'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
С. Кузнецов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Лобос
3
Леилтон
0
Таранов
79
Джорджевич
15
Цаллагов
10
Кузнецов
23
Соснин
19
Иванов
36
Самсонов
91
Яковлев
99
Савин
4-1-3-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
19
Дуймович
19
Самедов
19
Ропотан
88
Чеснаускис
20
Семшов
22
Кураньи
91
Яковлев
8
Бобер
8
Бобер
91
Яковлев
6
Фернандес
32
Ломич
32
Ломич
6
Фернандес
19
Дуймович
26
Якубко
26
Якубко
19
Дуймович
88
Чеснаускис
9
Кокорин
9
Кокорин
88
Чеснаускис
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
25
Драган Елич
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
Н.Богач (Люберцы)
Делегат:
А.Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
26000 из 35000 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 13:40 (прямая)
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