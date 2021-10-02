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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 02 октября 2021
Динамо
02.10.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
23'
Р. Ежов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
90'
+6
Желтая карточка
Д. Якуба
90'
+4
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Сергеев
90'
+2
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Пруцев
90'
+1
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Моро
83'
73'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Зиньковский
73'
Замена
В. Сарвели
️️️️
М. Глушенков
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Фомин
72'
65'
Желтая карточка
И. Ломаев
Замена
К. Тюкавин
️️️️
В. Грулев
56'
30'
Желтая карточка
Н. Чернов
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ежов
Пас отдал
И. Сергеев
Желтая карточка
Д. Макаров
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-1-3
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
77
Макаров
4-2-2-2
1
Ломаев
2
Зеффан
23
Чернов
2
Бегич
4
Горшков
25
Пруцев
21
Иванисеня
29
Ежов
77
Зиньковский
33
Сергеев
10
Глушенков
74
Фомин
9
Н'Жи
9
Н'Жи
74
Фомин
6
Моро
44
Игбун
44
Игбун
6
Моро
27
Грулев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
27
Грулев
77
Зиньковский
9
Липовой
9
Липовой
77
Зиньковский
25
Пруцев
8
Якуба
8
Якуба
25
Пруцев
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
10
Глушенков
9
Сарвели
9
Сарвели
10
Глушенков
33
Сергеев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
33
Сергеев
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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