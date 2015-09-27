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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 27 сентября 2015
Крылья Советов
27.09.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
М. Родич
️️️️
Г. Габулов
90'
+1
Замена
Ж. Симайс
️️️️
С. Драгун
89'
Вторая желтая
Й. Молло
83'
Замена
А. Чочиев
️️️️
И. Горбатенко
77'
73'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
П. Погребняк
68'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
Й. Молло
43'
Желтая карточка
И. Горбатенко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ПАЗ
21
Станислав Драгун
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦФ
23
Игорь Горбатенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Юрий Жирков
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
3-5-2
14
Конюхов
30
Надсон
0
Таранов
90
Бурлак
21
Драгун
20
Померко
8
Габулов
15
Цаллагов
4
Бато
23
Горбатенко
89
Молло
4-1-1-2-2
30
Габулов
34
Козлов
27
Живоглядов
15
Губочан
18
Морозов
27
Денисов
18
Жирков
11
Ионов
88
Ташаев
9
Кокорин
88
Погребняк
8
Габулов
23
Родич
23
Родич
8
Габулов
21
Драгун
12
Симайс
12
Симайс
21
Драгун
23
Горбатенко
11
Чочиев
11
Чочиев
23
Горбатенко
88
Погребняк
47
Зобнин
47
Зобнин
88
Погребняк
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (Ярославль)
Вертешкин Андрей (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ахмадуллин Радик (Казань)
Инспектор:
Безубяк Тарас (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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