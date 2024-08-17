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РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 17 августа 2024
Динамо
17.08.2024, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
75'
Бителло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Крылья Советов
Замена
Д. Макаров
️️️️
Бителло
90'
+3
88'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Ф. Орозко
88'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Витюгов
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Л. Чавес
84'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Д. Фомин
84'
Желтая карточка
Э. Даса
83'
ГОЛ! 1:0!
Бителло
Пас отдал
К. Тюкавин
75'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Х. Карраскаль
63'
60'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
В. Шитов
60'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
С. Бабкин
60'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
И. Олейников
50'
Желтая карточка
М. Витюгов
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
46'
Травма
М. Нгамале
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фомин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Лунев
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
5
Майсторович
2
Даса
24
Чавес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
3-1-1-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
3
Галдамес
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
19
Олейников
19
Орозко
73
Шитов
15
Рассказов
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
15
Карраскаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
15
Карраскаль
24
Чавес
2
Маричаль
2
Маричаль
24
Чавес
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
21
Иванисеня
21
Иванисеня
19
Орозко
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
2
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
10
Офсайды
3
3
Количество передач
446
411
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Руслан Шекемов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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