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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 28 августа 2024
Динамо
28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 3 тур
5 : 1
Завершен
Крылья Советов
9'
Д. Боков
21'
В. Окишор
45+1'
В. Окишор
58'
Я. Гладышев
83'
Д. Макаров
42'
Ф. Костанца (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Крылья Советов
ГОЛ! 5:1!
Д. Макаров
Пас отдал
Я. Гладышев
83'
Замена
Э. Даса
️️️️
Р. Фернандес
83'
82'
Замена
И. Бобер
️️️️
У. Бабаев
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Д. Боков
76'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
В. Окишор
62'
60'
Замена
Б. Гарре
️️️️
И. Олейников
ГОЛ! 4:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Бителло
58'
Желтая карточка
Р. Фернандес
56'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
И. Лепский
46'
46'
Замена
Ф. Орозко
️️️️
В. Шитов
46'
Замена
Т. Галдамес
️️️️
Ф. Костанца
Замена
Бителло
️️️️
Л. Гагнидзе
46'
ГОЛ! 3:1!
В. Окишор
45'
+1
42'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Костанца
32'
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Якуба
ГОЛ! 2:0!
В. Окишор
Пас отдал
Д. Макаров
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боков
Пас отдал
В. Окишор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Лещук
2
Маричаль
6
Фернандес
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
80
Бессмертный
23
Гагнидзе
88
Окишор
77
Макаров
11
Боков
3-3-3-1
1
Овсянников
27
Грибакин
95
Гапонов
2
Печенин
22
Костанца
8
Якуба
8
Витюгов
27
Дмитриев
19
Олейников
7
Бабаев
73
Шитов
6
Фернандес
2
Даса
2
Даса
6
Фернандес
23
Гагнидзе
10
Бителло
10
Бителло
23
Гагнидзе
88
Окишор
15
Карраскаль
15
Карраскаль
88
Окишор
18
Лепский
91
Гладышев
91
Гладышев
18
Лепский
11
Боков
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Боков
22
Костанца
3
Галдамес
3
Галдамес
22
Костанца
7
Бабаев
7
Бобер
7
Бобер
7
Бабаев
8
Якуба
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Якуба
73
Шитов
19
Орозко
19
Орозко
73
Шитов
19
Олейников
7
Гарре
7
Гарре
19
Олейников
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
61
Данил Бельтюков
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
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