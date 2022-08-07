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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 07 августа 2022
Крылья Советов
07.08.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
13'
Р. Фернандес
60'
В. Грулев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
И. Гапонов
️️️️
Г. Бейл
87'
86'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
Д. Липовой
️️️️
М. Глушенков
86'
81'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
74'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Лесовой
74'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
В. Хубулов
️️️️
Р. Евгеньев
72'
Замена
М. Барач
️️️️
А. Соколов
72'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
72'
69'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
60'
ГОЛ! 0:2!
В. Грулев
Пас отдал
Н. Моро
59'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
К. Тюкавин
54'
Желтая карточка
Р. Фернандес
31'
Травма
Л. Гагнидзе
Желтая карточка
М. Витюгов
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фернандес
Пас отдал
Л. Гагнидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
6
Никола Моро
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
АП
88
Даниил Лесовой
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
82
Святослав Цесь
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-3-2
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
18
Соколов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Глушенков
4-1-1-2-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Сазонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
6
Моро
23
Гагнидзе
27
Грулев
88
Лесовой
70
Тюкавин
90
Смолов
10
Глушенков
9
Липовой
9
Липовой
10
Глушенков
18
Соколов
44
Барач
44
Барач
18
Соколов
23
Бейл
95
Гапонов
95
Гапонов
23
Бейл
4
Евгеньев
8
Хубулов
8
Хубулов
4
Евгеньев
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Скопинцев
77
Макаров
77
Макаров
7
Скопинцев
70
Тюкавин
93
Лаксальт
93
Лаксальт
70
Тюкавин
88
Лесовой
17
Карапузов
17
Карапузов
88
Лесовой
18
Паршивлюк
91
Гладышев
91
Гладышев
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
50
Александр Кутицкий
ОП
82
Святослав Цесь
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
82
Святослав Цесь
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Артем Смолин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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