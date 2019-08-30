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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 30 августа 2019
Крылья Советов
30.08.2019, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Желтая карточка
В. Полуяхтов
90'
+5
Желтая карточка
С. Мияилович
90'
+1
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Гацкан
85'
Замена
С. Мияилович
️️️️
П. Антон
80'
78'
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Грулев
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Кабутов
74'
63'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
К. Н'Жи
58'
Желтая карточка
М. Филипп
41'
Желтая карточка
К. Рауш
27'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
1
Егор Седов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-4-1-2
1
Рыжиков
70
Кабутов
23
Чернов
51
Карпов
2
Полуяхтов
8
Гацкан
94
Тимофеев
22
Анюков
5
Антон
99
Канунников
7
Соболев
3-1-3-2-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
44
Шунич
77
Каборе
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
34
Рауш
9
Н'Жи
27
Грулев
26
Филипп
70
Кабутов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
70
Кабутов
5
Антон
22
Мияилович
22
Мияилович
5
Антон
8
Гацкан
9
Радонич
9
Радонич
8
Гацкан
9
Н'Жи
17
Шиманьски
17
Шиманьски
9
Н'Жи
27
Грулев
8
Панченко
8
Панченко
27
Грулев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Егор Седов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Данила Смирнов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Егор Седов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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