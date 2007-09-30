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РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 30 сентября 2007
Динамо
30.09.2007, воскресенье, 17:45
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
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Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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