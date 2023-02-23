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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 23 февраля 2023
Крылья Советов
23.02.2023, четверг, 15:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо
48'
В. Писарский
88'
А. Зуев
80'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо
ГОЛ! 2:1!
А. Зуев
Пас отдал
Н. Рассказов
88'
Замена
А. Зуев
️️️️
Р. Ежов
86'
80'
ГОЛ! 1:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Я. Гладышев
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ю. Горшков
78'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Писарский
77'
73'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
А. Захарян
73'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
Замена
А. Чиркович
️️️️
Б. Гарре
71'
Замена
М. Витюгов
️️️️
А. Рахманович
70'
60'
Замена
Д. Макаров
️️️️
В. Грулев
60'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
В. Писарский
Пас отдал
А. Рахманович
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
29
Роман Ежов
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
8
Коваленко
29
Ежов
11
Рахманович
7
Гарре
77
Писарский
4-2-3-1
1
Шунин
2
Даса
4
Сазонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
27
Грулев
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
7
Гарре
32
Чиркович
32
Чиркович
7
Гарре
77
Писарский
73
Шитов
73
Шитов
77
Писарский
4
Горшков
15
Рассказов
15
Рассказов
4
Горшков
11
Рахманович
8
Витюгов
8
Витюгов
11
Рахманович
29
Ежов
17
Зуев
17
Зуев
29
Ежов
23
Захарян
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
23
Захарян
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
27
Грулев
77
Макаров
77
Макаров
27
Грулев
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Образко (оба - Ставрополь)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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