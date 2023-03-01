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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 01 марта 2023
Динамо
01.03.2023, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Крылья Советов
75'
Я. Гладышев
29'
В. Писарский (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Крылья Советов
90'
+4
Желтая карточка
И. Ломаев
89'
Замена
И. Гапонов
️️️️
А. Рахманович
89'
Замена
М. Витюгов
️️️️
А. Коваленко
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Лесовой
85'
84'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
79'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Б. Гарре
79'
Замена
В. Шитов
️️️️
В. Писарский
ГОЛ! 1:1!
Я. Гладышев
75'
72'
Желтая карточка
Г. Бейл
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
68'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
67'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
63'
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Чиркович
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Фомин
46'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
46'
43'
Желтая карточка
Н. Рассказов
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Писарский
Желтая карточка
М. Нгамале
28'
Желтая карточка
Д. Макаров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
22
Фернандо Костанца
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Александар Чиркович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
23
Гленн Бейл
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
3-2-3-2
1
Ломаев
4
Евгеньев
3
Солдатенков
22
Костанца
8
Коваленко
32
Чиркович
23
Бейл
11
Рахманович
7
Гарре
77
Писарский
15
Рассказов
Лесовой
27
Грулев
27
Грулев
Лесовой
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
7
Гарре
4
Горшков
4
Горшков
7
Гарре
11
Рахманович
95
Гапонов
95
Гапонов
11
Рахманович
8
Коваленко
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Коваленко
32
Чиркович
17
Зуев
17
Зуев
32
Чиркович
77
Писарский
73
Шитов
73
Шитов
77
Писарский
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
Главный тренер
Славиша Йоканович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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