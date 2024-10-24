Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 24 октября 2024
Крылья Советов
24.10.2024, четверг, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3 : 6
Завершен
Динамо
13'
Б. Гарре (П)
17'
Т. Галдамес
77'
И. Гапонов
9'
Я. Гладышев
16'
Э. Маухуб
27'
Л. Гагнидзе
51'
Д. Макаров
53'
Э. Маухуб
82'
Э. Маухуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо
84'
Желтая карточка
Э. Маухуб
82'
ГОЛ! 3:6!
Э. Маухуб
ГОЛ! 3:5!
И. Гапонов
Пас отдал
Д. Иванисеня
77'
68'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
Замена
И. Олейников
️️️️
И. Сергеев
64'
62'
Замена
В. Грулев
️️️️
Я. Гладышев
62'
Замена
Л. Чавес
️️️️
В. Окишор
Замена
С. Бабкин
️️️️
Т. Галдамес
57'
53'
ГОЛ! 2:5!
Э. Маухуб
Пас отдал
Д. Макаров
51'
ГОЛ! 2:4!
Д. Макаров
Пас отдал
Л. Гагнидзе
Замена
️️️️
Б. Гарре
46'
27'
ГОЛ! 2:3!
Л. Гагнидзе
ГОЛ! 2:2!
Т. Галдамес
Пас отдал
Б. Гарре
17'
16'
ГОЛ! 1:2!
Э. Маухуб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гарре
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Иван Олейников
ЛВ
58
Артем Ежов
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Овсянников
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
21
Иванисеня
7
Бабаев
27
Дмитриев
7
Гарре
73
Шитов
33
Сергеев
4-1-1-2-2
31
Лещук
80
Бессмертный
56
Зайдензаль
18
Лепский
7
Скопинцев
30
Александров
23
Гагнидзе
77
Макаров
88
Окишор
49
Маухуб
91
Гладышев
3
Галдамес
6
Бабкин
6
Бабкин
3
Галдамес
33
Сергеев
19
Олейников
19
Олейников
33
Сергеев
88
Окишор
24
Чавес
24
Чавес
88
Окишор
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
11
Егор Назаренко
АП
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Крылья Советов
Динамо
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
3
Лунев – о хейте в адрес Максименко: «Удивляет, но это «Спартак»
17:33
1
«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 29 ноября 2026
16:19
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 29 ноября 2026
16:19
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
10
«Крылья Советов» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:28
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
3
Лунев – о хейте в адрес Максименко: «Удивляет, но это «Спартак»
17:33
1
«Крылья Советов» – «Динамо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Динамо»: 29 ноября 2026
16:19
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+