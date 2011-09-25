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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 25 сентября 2011
Крылья Советов
25.09.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
10'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
Ф. Смолов
️️️️
П. Нехайчик
Желтая карточка
С. Петров
Замена
А. Концедалов
️️️️
Р. Воробьев
Травма
Р. Воробьев
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Самедов
Замена
В. Рыков
️️️️
А. Юсупов
Красная карточка
В. Гранат
Желтая карточка
П. Нехайчик
12'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Желтая карточка
П. Яковлев
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Соснин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Огнен Короман
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Веремко
12
Пономаренко
79
Джорджевич
0
Таранов
98
Петров
15
Цаллагов
84
Воробьев
23
Соснин
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
4-4-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
4
Юсупов
20
Семшов
33
Нехайчик
0
Воронин
9
Кокорин
84
Воробьев
25
Концедалов
25
Концедалов
84
Воробьев
19
Самедов
24
Епуряну
24
Епуряну
19
Самедов
4
Юсупов
44
Рыков
44
Рыков
4
Юсупов
33
Нехайчик
90
Смолов
90
Смолов
33
Нехайчик
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
33
Огнен Короман
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
39
Евгений Фролов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
33
Огнен Короман
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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