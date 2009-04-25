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РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 25 апреля 2009
Динамо
25.04.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
30'
Я. Коллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
+2
Замена
И. Таранов
️️️️
В. Кулик
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
К. Комбаров
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
А. Димидко
️️️️
Ц. Генков
Желтая карточка
Д. Хохлов
Желтая карточка
А. Бобер
ГОЛ! 0:1!
Я. Коллер
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
АП
23
Дмитрий Комбаров
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
3
Леилтон
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
3-3-1-3
30
Габулов
13
Гранат
8
Колодин
6
Фернандес
9
Комбаров
26
Уилкшир
23
Комбаров
25
Хохлов
90
Смолов
18
Генков
9
Кокорин
4-4-2
31
Лобос
3
Леилтон
39
Ярошик
63
Белозеров
49
Шишкин
20
Аджинджал
55
Кулик
8
Бобер
2
Калачев
99
Савин
0
Коллер
18
Генков
2
Димидко
2
Димидко
18
Генков
55
Кулик
0
Таранов
0
Таранов
55
Кулик
8
Бобер
20
Игнатьев
20
Игнатьев
8
Бобер
99
Савин
19
Иванов
19
Иванов
99
Савин
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Главный тренер
Андрей Кобелев
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
8923 из 18636 зрителей (47%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:15 (прямая); "Спорт" 16:25 (прямая)
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