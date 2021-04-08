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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 08 апреля 2021
Крылья Советов
08.04.2021, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Динамо
4'
Р. Ежов
73'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
С. Божин
️️️️
Ю. Горшков
90'
+1
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Р. Ежов
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Зиньковский
85'
76'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лесовой
76'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Г. Варела
Желтая карточка
М. Зеффан
74'
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
73'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
67'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Р. Алвеш
67'
Желтая карточка
Р. Ежов
66'
65'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
62'
Желтая карточка
С. Шиманьски
57'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
К. Тюкавин
57'
Замена
С. Игбун
️️️️
Н. Моро
Желтая карточка
В. Сарвели
56'
49'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Желтая карточка
Н. Чернов
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ежов
Пас отдал
И. Сергеев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
1
Овсянников
4
Горшков
23
Чернов
3
Солдатенков
2
Зеффан
8
Витюгов
77
Зиньковский
16
Алвеш
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-2-2-2-1
1
Шунин
2
Варела
18
Ордец
18
Паршивлюк
33
Нойштедтер
74
Фомин
6
Моро
88
Лесовой
17
Шиманьски
27
Грулев
70
Тюкавин
77
Зиньковский
70
Кабутов
70
Кабутов
77
Зиньковский
29
Ежов
23
Комбаров
23
Комбаров
29
Ежов
16
Алвеш
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
16
Алвеш
4
Горшков
47
Божин
47
Божин
4
Горшков
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
2
Варела
9
Н'Жи
9
Н'Жи
2
Варела
88
Лесовой
7
Скопинцев
7
Скопинцев
88
Лесовой
6
Моро
44
Игбун
44
Игбун
6
Моро
70
Тюкавин
27
Комличенко
27
Комличенко
70
Тюкавин
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
9
Данил Липовой
ЛВ
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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