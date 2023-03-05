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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 05 марта 2023
Динамо
05.03.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
90+1'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Крылья Советов
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. Даса
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Скопинцев
90'
+1
87'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Ежов
74'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ю. Горшков
74'
Замена
А. Зуев
️️️️
Б. Гарре
Желтая карточка
Ф. Смолов
69'
63'
Замена
М. Витюгов
️️️️
А. Рахманович
63'
Замена
В. Писарский
️️️️
В. Шитов
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
57'
Замена
М. Норманн
️️️️
А. Кутицкий
46'
Замена
С. Сазонов
️️️️
Н. Маричаль
44'
Травма
Н. Маричаль
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
13
Муми Нгамале
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Амар Рахманович
ЛП
22
Фернандо Костанца
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПП
7
Бенхамин Гарре
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Даса
74
Фомин
50
Кутицкий
23
Захарян
77
Макаров
13
Нгамале
90
Смолов
4-4-2
1
Ломаев
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
4
Горшков
29
Ежов
22
Костанца
8
Коваленко
11
Рахманович
73
Шитов
7
Гарре
2
Маричаль
4
Сазонов
4
Сазонов
2
Маричаль
2
Даса
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Даса
50
Кутицкий
17
Норманн
17
Норманн
50
Кутицкий
77
Макаров
70
Тюкавин
70
Тюкавин
77
Макаров
4
Горшков
15
Рассказов
15
Рассказов
4
Горшков
11
Рахманович
8
Витюгов
8
Витюгов
11
Рахманович
7
Гарре
17
Зуев
17
Зуев
7
Гарре
73
Шитов
77
Писарский
77
Писарский
73
Шитов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Максим Перезва
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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