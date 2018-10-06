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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 06 октября 2018
Крылья Советов
06.10.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
51'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Желтая карточка
С. Рыжиков
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Шунич
Желтая карточка
А. Рохель
86'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
С. Корниленко
81'
78'
Замена
Ф. Черных
️️️️
А. Теттех
76'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
73'
Желтая карточка
А. Теттех
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
В. Денисов
70'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Й. Молло
69'
59'
Желтая карточка
М. Кардозу
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
П. Антон
51'
Желтая карточка
М. Канунников
48'
48'
Желтая карточка
Жоаозиньо
9'
Желтая карточка
А. Козлов
8'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
3-3-2-2
1
Рыжиков
2
Рохель
90
Бурлак
30
Надсон
29
Денисов
64
Ланин
31
Зотов
89
Молло
5
Антон
12
Корниленко
99
Канунников
3-4-1-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
44
Рыков
34
Рауш
27
Соу
55
Теттех
22
Жоаозиньо
20
Кардозу
48
Луценко
8
Панченко
29
Денисов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
29
Денисов
12
Корниленко
4
Чичерин
4
Чичерин
12
Корниленко
89
Молло
31
Ткачук
31
Ткачук
89
Молло
44
Рыков
4
Евгеньев
4
Евгеньев
44
Рыков
55
Теттех
11
Черных
11
Черных
55
Теттех
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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