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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 05 мая 2025
Крылья Советов
05.05.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
31'
Д. Скопинцев (АГ)
2'
М. Нгамале
55'
Я. Гладышев
82'
Я. Гладышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Олейников
90'
Замена
У. Бабаев
️️️️
И. Гапонов
90'
90'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
Замена
А. Рахманович
️️️️
Г. Бейл
86'
82'
ГОЛ! 1:3!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Глебов
78'
Замена
Д. Александров
️️️️
Д. Лаксальт
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
С. Бабкин
72'
Замена
Т. Галдамес
️️️️
К. Печенин
72'
62'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Л. Чавес
55'
ГОЛ! 1:2!
Я. Гладышев
Пас отдал
Л. Чавес
49'
Желтая карточка
А. Лунев
46'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Скопинцев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Скопинцев
31'
Желтая карточка
Д. Ороз
18'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Я. Гладышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
5
Ороз
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
77
Зиньковский
15
Рассказов
33
Сергеев
4-2-1-2-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
6
Фернандес
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
91
Гладышев
2
Печенин
3
Галдамес
3
Галдамес
2
Печенин
19
Олейников
4
Евгеньев
4
Евгеньев
19
Олейников
23
Бейл
11
Рахманович
11
Рахманович
23
Бейл
95
Гапонов
7
Бабаев
7
Бабаев
95
Гапонов
6
Бабкин
10
Цыпченко
10
Цыпченко
6
Бабкин
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
24
Чавес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
24
Чавес
Лаксальт
30
Александров
30
Александров
Лаксальт
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
483
330
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Солидарность Арена
Посещаемость:
12067 из 44918 зрителей (26%)
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Коптев)
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