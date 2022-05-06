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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 06 мая 2022
Крылья Советов
06.05.2022, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Динамо
22'
М. Глушенков
55'
В. Сарвели
71'
М. Глушенков
81'
А. Зиньковский
90+4'
С. Пиняев
41'
Ф. Бальбуэна
74'
В. Грулев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо
ГОЛ! 5:2!
С. Пиняев
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
В. Грулев
90'
+1
Желтая карточка
А. Захарян
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
89'
Замена
Д. Липовой
️️️️
А. Зиньковский
89'
85'
Желтая карточка
Я. Гладышев
84'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
Замена
С. Пиняев
️️️️
Р. Ежов
82'
ГОЛ! 4:2!
А. Зиньковский
Пас отдал
В. Сарвели
81'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
М. Глушенков
76'
74'
ГОЛ! 3:2!
В. Грулев
Пас отдал
Д. Фомин
ГОЛ! 3:1!
М. Глушенков
Пас отдал
А. Зиньковский
71'
64'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Н. Моро
64'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
К. Н'Жи
55'
Желтая карточка
В. Грулев
ГОЛ! 2:1!
В. Сарвели
Пас отдал
А. Зиньковский
55'
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
А. Захарян
35'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
28'
Желтая карточка
Н. Моро
ГОЛ! 1:0!
М. Глушенков
Пас отдал
В. Сарвели
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
44
Барач
95
Гапонов
23
Бейл
22
Костанца
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
10
Глушенков
9
Сарвели
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
4
Сазонов
2
Бальбуэна
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
9
Н'Жи
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
77
Зиньковский
9
Липовой
9
Липовой
77
Зиньковский
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
29
Ежов
9
Пиняев
9
Пиняев
29
Ежов
10
Глушенков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
10
Глушенков
6
Моро
77
Макаров
77
Макаров
6
Моро
9
Н'Жи
88
Лесовой
88
Лесовой
9
Н'Жи
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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