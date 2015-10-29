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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 29 октября 2015
Крылья Советов
29.10.2015, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Динамо
87'
А. Ташаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
Б. Садик
️️️️
Ш. Бато
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Пас отдал
А. Козлов
Замена
П. Яковлев
️️️️
Г. Габулов
86'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
С. Драгун
86'
Вторая желтая
А. Яхович
75'
Желтая карточка
А. Яхович
72'
66'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
Г. Габулов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-2-3-1
1
Лория
90
Бурлак
0
Таранов
30
Надсон
4
Бато
15
Цаллагов
20
Померко
89
Молло
21
Драгун
8
Габулов
18
Яхович
4-2-2-2
30
Габулов
34
Козлов
18
Морозов
0
Дьяков
18
Жирков
23
Соснин
47
Зобнин
88
Ташаев
11
Ионов
9
Кокорин
88
Погребняк
21
Драгун
12
Симайс
12
Симайс
21
Драгун
8
Габулов
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Габулов
4
Бато
9
Садик
9
Садик
4
Бато
9
Кокорин
27
Живоглядов
27
Живоглядов
9
Кокорин
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
Остались в запасе
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Валерий Данченко (Уфа)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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