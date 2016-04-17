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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 17 апреля 2016
Динамо
17.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
90+3'
Д. Бруно
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
74'
Замена
Ш. Бато
️️️️
М. Родич
70'
Замена
А. Яхович
️️️️
С. Корниленко
66'
Замена
Д. Бруно
️️️️
П. Яковлев
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Терехов
62'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
С. Драгун
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
(К)
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
38
Ещенко
15
Губочан
8
Хольмен
27
Живоглядов
21
Драгун
47
Зобнин
23
Соснин
11
Ионов
11
Терехов
9
Бечирай
3-3-2-1-1
1
Лория
0
Таранов
90
Бурлак
30
Надсон
20
Померко
15
Цаллагов
23
Родич
8
Габулов
89
Молло
91
Яковлев
12
Корниленко
21
Драгун
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Драгун
11
Терехов
88
Погребняк
88
Погребняк
11
Терехов
23
Родич
4
Бато
4
Бато
23
Родич
91
Яковлев
9
Бруно
9
Бруно
91
Яковлев
12
Корниленко
18
Яхович
18
Яхович
12
Корниленко
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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