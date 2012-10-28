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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 28 октября 2012
Динамо
28.10.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
12'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Б. Джуджак
90'
+2
Желтая карточка
А. Юсупов
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
А. Ропотан
85'
Замена
А. Ропотан
️️️️
Я. Яншер
84'
81'
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Делькин
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Кокорин
79'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
78'
67'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
60'
Замена
Себайос
️️️️
И. Цаллагов
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Р. Григорян
33'
Желтая карточка
А. Концедалов
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Кураньи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛВ
0
Иван Таранов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кабайеро
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Себайос
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
4-2-2-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
4
Юсупов
41
Сапета
89
Яншер
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-1-2-1
16
Веремко
98
Петров
24
Епуряну
25
Концедалов
6
Телес
0
Таранов
15
Цаллагов
32
Баляйкин
9
Кабайеро
28
Григорян
90
Делькин
10
Джуджак
33
Нехайчик
33
Нехайчик
10
Джуджак
9
Кокорин
16
Нобоа
16
Нобоа
9
Кокорин
89
Яншер
19
Ропотан
19
Ропотан
89
Яншер
90
Делькин
6
Свежов
6
Свежов
90
Делькин
15
Цаллагов
10
Себайос
10
Себайос
15
Цаллагов
28
Григорян
84
Воробьев
84
Воробьев
28
Григорян
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Дан Петреску
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Малородов Андрей
Стипиди Алексей
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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