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Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала

В Ньоне прошла жеребьевка всей сетки плей-офф Лиги Европы вплоть до финала.

1/4 финала

«Буде-Глимт» (Норвегия) / «Олимпиакос» (Греция) – «Виктория» (Чехия) – «Лацио» (Италия)

«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) / «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) / «Айнтрахт» (Германия)

«Фенербахче» (Турция) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия) / «Атлетик» (Испания)

ФКСБ (Румыния) / «Лион» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания) / «Манчестер Юнайтед» (Англия)

1/2 финала

«АЗ Алкмаар» / «Тоттенхэм», «Аякс» / «Айнтрахт»«Буде-Глимт» / «Олимпиакос», «Виктория» – «Лацио»

«Фенербахче» / «Рейнджерс», «Рома» / «Атлетик» – ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад» / «Манчестер Юнайтед»

  • Матчи 1/8 финала ЛЕ запланированы на 6 и 13 марта.
  • Четвертьфиналы пройдут 10 и 17 апреля.
  • Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая.
  • Финал намечен на 21 мая.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1740144825
Рома-Лацио и Фенербахче-Олимпиакос.Где красных будет показано больше))Оба матча будут показаны на телеканале боец, в основном карде UFC
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