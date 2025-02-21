Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала

В Ньоне прошла жеребьевка всей сетки плей-офф Лиги Европы вплоть до финала.
1/4 финала
«Буде-Глимт» (Норвегия) / «Олимпиакос» (Греция) – «Виктория» (Чехия) – «Лацио» (Италия)
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) / «Тоттенхэм» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) / «Айнтрахт» (Германия)
«Фенербахче» (Турция) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия) / «Атлетик» (Испания)
ФКСБ (Румыния) / «Лион» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания) / «Манчестер Юнайтед» (Англия)
1/2 финала
«АЗ Алкмаар» / «Тоттенхэм», «Аякс» / «Айнтрахт» – «Буде-Глимт» / «Олимпиакос», «Виктория» – «Лацио»
«Фенербахче» / «Рейнджерс», «Рома» / «Атлетик» – ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад» / «Манчестер Юнайтед»
- Матчи 1/8 финала ЛЕ запланированы на 6 и 13 марта.
- Четвертьфиналы пройдут 10 и 17 апреля.
- Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая.
- Финал намечен на 21 мая.