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Румыния. Лига I
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ФКСБ
Результаты
€ 23,25 млн
ФКСБ - результаты матчей
Бухарест
Румыния. Лига I
Стадион:
Генча
Сайт:
http://www.steauafc.ro/
Тренер:
Николае Дикэ
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Румыния. Лига I. 2026/2027
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Румыния. Лига I. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
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Румыния. Лига I. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2007/2008
02.11 | 21:30
Университатя Клуж
1 : 0
ФКСБ
24.10 | 21:00
ФКСБ
4 : 1
Рапид
19.10 | 21:00
Волунтари
1 : 2
ФКСБ
10.10 | 21:30
ФКСБ
0 : 0
Оцелул
19.09 | 20:30
Университатя
5 : 0
ФКСБ
14.09 | 21:00
ФКСБ
2 : 2
Петролул
05.09 | 20:30
Динамо Бухарест
2 : 1
ФКСБ
30.08 | 21:00
ФКСБ
1 : 3
УТА Арад
23.08 | 21:30
ЧФР Клуж
1 : 0
ФКСБ
17.08 | 21:30
ФКСБ
3 : 2
Ботошани
10.08 | 21:30
Сепси
0 : 0
ФКСБ
03.08 | 21:30
ФКСБ
2 : 2
Фарул
26.07 | 20:30
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 2
ФКСБ
17.07 | 21:30
ФКСБ
2 : 0
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