Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа B
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|23:00
|ФКСБ
|0:3
|Вест Хэм
|5 тур
|27 октября, четверг
|19:45
|Андерлехт
|2:2
|ФКСБ
|4 тур
|13 октября, четверг
|22:00
|ФКСБ
|0:5
|Силькеборг
|3 тур
|6 октября, четверг
|19:45
|Силькеборг
|5:0
|ФКСБ
|2 тур
|15 сентября, четверг
|22:00
|ФКСБ
|0:0
|Андерлехт
|1 тур
|8 сентября, четверг
|22:00
|Вест Хэм
|3:1
|ФКСБ
|4 раунд
ответный матч
|25 августа, четверг
|20:00
|Викинг
|1:3
|ФКСБ
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:30
|ФКСБ
|1:0
|ДАК 1904
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:30
|ФКСБ
|4:2
|Сабуртало