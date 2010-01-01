Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФКСБ - результаты

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт http://www.steauafc.ro/
    Стадион Генча
    Тренер Николае Дикэ
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа B
    6 тур
    		3 ноября, четверг 23:00 ФКСБ 0:3 Вест Хэм
    5 тур
    		27 октября, четверг 19:45 Андерлехт 2:2 ФКСБ
    4 тур
    		13 октября, четверг 22:00 ФКСБ 0:5 Силькеборг
    3 тур
    		6 октября, четверг 19:45 Силькеборг 5:0 ФКСБ
    2 тур
    		15 сентября, четверг 22:00 ФКСБ 0:0 Андерлехт
    1 тур
    		8 сентября, четверг 22:00 Вест Хэм 3:1 ФКСБ
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 20:00 Викинг 1:3 ФКСБ
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:30 ФКСБ 1:0 ДАК 1904
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:30 ФКСБ 4:2 Сабуртало
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 21:30 ФКСБ 1:2 Викинг
    3 раунд
    первый матч    		 3 августа, среда 21:30 ДАК 1904 0:1 ФКСБ
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:00 Сабуртало 1:0 ФКСБ
    • Читайте нас: 
    11