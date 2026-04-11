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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - Оцелул
ФКСБ - Оцелул: обзор матча 11 апреля 2026
ФКСБ
11.04.2026, суббота, 20:00
Румыния. Лига I, 4 тур
4 : 0
Завершен
Оцелул
13'
Ф. Тэнасе (П)
20'
М. Попеску
22'
Д. Олару
44'
A. Stoian
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Оцелул
Завершен
90'
+2'
81'
Замена
Dan-Cristian Neicu
️️️️➡️️
Stefan Bana
Желтая карточка
Офри Арад
80'
Замена
Мамаду Тиам
️️️️➡️️
Давид Микулеску
78'
Замена
Офри Арад
️️️️➡️️
Дариус Олару
78'
Замена
Михай Тома
️️️️➡️️
Alexandru Stoian
70'
Желтая карточка
Давид Микулеску
67'
65'
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Patrick
Замена
Баба Альхассан
️️️️➡️️
Влад Кирикеш
65'
Замена
Ристо Радунович
️️️️➡️️
Жоау Паулу
64'
Желтая карточка
Дариус Олару
57'
46'
Замена
Paul Iacob
️️️️➡️️
Manuel Lopes
46'
Замена
Луан Кампос
️️️️➡️️
Конрадо
46'
Замена
Бруну Пас
️️️️➡️️
Андрезинью
45'
+3'
ГОЛ! 4:0!
Alexandru Stoian
Пас отдал
Дариус Олару
44'
43'
Желтая карточка
Manuel Lopes
40'
Желтая карточка
Андрезинью
ГОЛ! 3:0!
Дариус Олару
Пас отдал
Давид Микулеску
22'
ГОЛ! 2:0!
Михай Попеску
Пас отдал
Джойским Дава
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Флорин Тэнасе
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
27
Дариус Олару
(К)
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
10
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
90
Alexandru Stoian
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
7
Андрезинью
ПВ
88
Kazu
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
ФКСБ
13
Matei Popa
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
42
Баба Альхассан
ОП
23
Ionut Cercel
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
22
Михай Тома
ЛВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Оцелул
32
Iustin Popescu
ВР
22
Gabriel Ursu
ВР
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
23
Cristian Chira
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
3-4-2-1
32
Тарновану
5
Дава
17
Попеску
21
Кирикеш
2
Крецу
27
Олару
18
Паулу
31
Чизотти
10
Тэнасе
11
Микулеску
90
2-1-2-1-4
1
4
97
Конрадо
8
Ламейра
31
11
7
Андрезинью
2
9
17
88
27
Олару
15
Арад
15
Арад
27
Олару
18
Паулу
33
Радунович
33
Радунович
18
Паулу
21
Кирикеш
42
Альхассан
42
Альхассан
21
Кирикеш
90
22
Тома
22
Тома
90
11
Микулеску
93
Тиам
93
Тиам
11
Микулеску
4
6
6
4
7
Андрезинью
80
Пас
80
Пас
7
Андрезинью
97
Конрадо
99
Кампос
99
Кампос
97
Конрадо
9
96
Дебелюх
96
Дебелюх
9
11
15
15
11
Остались в запасе
ФКСБ
Оцелул
13
Matei Popa
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
23
Ionut Cercel
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
32
Iustin Popescu
ВР
22
Gabriel Ursu
ВР
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
13
Matei Popa
ВР
3
André Duarte
ЦЗ
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
4
Даниэль Граовац
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
23
Ionut Cercel
ЦП
37
Октавиан Попеску
ЛВ
Остались в запасе
32
Iustin Popescu
ВР
22
Gabriel Ursu
ВР
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
24
Denis Bordun
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча ФКСБ - Оцелул
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
7
Офсайды
2
1
Количество передач
474
350
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Информация о матче
Главный судья:
Gabriel Mihuleac, Romania
Стадион:
Национальный
Посещаемость:
4039
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