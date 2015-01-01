Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
7
9
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
32
11
21
33
14
10
2
2
34
10
24
32
15
8
4
3
20
16
4
28
14
8
2
4
23
16
7
26
14
7
5
2
17
10
7
26
14
5
6
3
20
19
1
21
15
5
4
6
16
18
-2
19
14
5
4
5
16
16
0
19
14
5
4
5
19
20
-1
19
14
4
4
6
19
21
-2
16
15
4
4
7
10
16
-6
16
14
3
6
5
9
19
-10
15
14
2
7
5
16
21
-5
13
14
2
6
6
16
19
-3
12
14
2
2
10
14
31
-17
8
14
1
3
10
7
25
-18
6
Команда
3
5
6
8
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
0
1
24
3
21
21
7
7
0
0
21
3
18
21
8
6
1
1
14
5
9
19
8
5
2
1
14
8
6
17
7
4
3
0
8
2
6
15
6
4
2
0
13
6
7
14
8
4
2
2
13
8
5
14
7
3
3
1
9
4
5
12
8
3
3
2
6
5
1
12
7
3
3
1
14
10
4
12
6
3
2
1
12
6
6
11
8
2
4
2
9
9
0
10
6
2
3
1
8
4
4
9
8
2
2
4
9
12
-3
8
6
2
2
2
5
9
-4
8
6
1
1
4
5
10
-5
4
Команда
1
5
6
7
8
9
11
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
4
1
3
12
14
-2
13
8
3
3
2
11
8
3
12
6
3
2
1
10
7
3
11
6
3
0
3
9
8
1
9
8
2
1
5
7
14
-7
7
6
1
4
1
3
5
-2
7
7
2
1
4
5
10
-5
7
8
1
4
3
7
13
-6
7
8
1
4
3
4
10
-6
7
6
1
2
3
3
8
-5
5
8
1
2
5
7
15
-8
5
7
1
1
5
4
11
-7
4
6
0
3
3
7
12
-5
3
8
0
3
5
8
15
-7
3
8
0
2
6
2
15
-13
2
6
0
0
6
5
19
-14
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире