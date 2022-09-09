- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 30 января 2021
- 09:38 «Парма» купила за 13 миллионов Мана. Им интересовались «Зенит», «Локо», «Ростов» и «Краснодар»
- 18 января 2021
- 22:24 Агент Мана – об интересе «Зенита»: «Пока ничего официального» 2
- 20:56 «Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Румынии Маном 8
- 24 декабря 2020
- 17:39 Агент Мана – о переходе полузащитника в «Краснодар» за 10 миллионов: «Это неправда» 1
- 23 декабря 2020
- 21:35 «Краснодар» готов за 10 миллионов купить румынского форварда Мана 5
- 28 ноября 2020
- 23:58 «Ростов» намерен за 5 миллионов купить форварда сборной Румынии Мана 3
- 23 сентября 2020
- 16:47 «Стяуа» остался с девятью полевыми игроками перед матчем Лиги Европы 3
- 18 сентября 2020
- 18:42 «Локомотив» интересуется форвардом «Стяуа» Команом 2
- 00:43 Лига Европы. «Стяуа» победил ТСЦ в серии пенальти, в матче 12 голов и два удаления 4
- 22 июля 2020
- 18:35 Sport24: «Локомотив» рассматривает игрока сборной Румынии Мана как замену Алексею Миранчуку 6
- 18 июля 2020
- 22:15 Владелец «Стяуа» Бекали: «Откройте стадионы, пусть все переболеют коронавирусом. В конце концов мы все заразимся им» 3
- 25 февраля 2020
- 20:58 Президент ФКСБ: «Игроки выступают не слишком хорошо, потому что много занимаются сексом. У Петреску футболисты видятся с женщинами раз в неделю» 6
- 18 февраля 2020
- 09:16 Видео В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру 1
- 20 января 2020
- 20:16 Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа» 3
- 16:09 Фото «Локомотив» провел тренировку на пляже перед матчем со «Стяуа»
- 11 января 2020
- 12:40 «Локомотив» на первом сборе сыграет со «Стяуа», «Осиеком» и «Чонбуком» 1
- 1 ноября 2019
- 12:37 «Манчестер Сити» интересуется румыном Команом. Его сравнивают с Мбаппе 3
- 15 августа 2019
- 22:26 Лига Европы. «Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Стяуа» и вылетела из турнира 2
- 21:49 Фото Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы 4
- 6 июля 2019
- 13:15 Суд не признал ФКСБ правопреемником «Стяуа». Клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 румынских титулов 4
- 7 июня 2019
- 07:06 ФКСБ предлагает сыну Хаджи контракт, по которому он станет незаменимым 2
- 20 декабря 2018
- 19:33 Владелец «Стяуа»: «Покину футбол, если меня заставят создать женскую команду. Женский футбол – идея дьявола» 3
- 17 декабря 2018
- 15:45 Агент: «Интерес «Зенита» к Ману? Пока не готова это обсуждать. Подождем перерыва в чемпионате Румынии» 2
- 01:56 «Зенит», «МЮ», «Рома» и «Андерлехт» интересуются 20-летним румынским полузащитником 2
- 11 декабря 2018
- 18:29 «МЮ» и «Тоттенхэм» поспорят за 20-летнего румына из ФКСБ