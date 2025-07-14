15 июля в Андорре состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Интером Эскальдес» и ФКСБ. Первая игра завершилась победой румынского клуба со счeтом 3:1, что оставляет гостям комфортное преимущество, но вовсе не гарантирует спокойный финал против организованного соперника.

«Интер Эскальдес»

Андоррская команда показывает отличную форму в атаке – 12 голов за последние 5 встреч (в среднем 2.4), забивает в 9 матчах подряд и уверенно проводит домашние игры. Однако оборона остаeтся слабым местом – 7 пропущенных голов за 5 матчей и средняя уязвимость на уровне 1.4 мяча. Команда способна удивить в атаке, особенно на своeм поле, но ей потребуется практически идеальный матч, чтобы рассчитывать на камбэк.

ФКСБ

Румынский гранд находится на пике формы: 15 матчей без поражений, забивает в 11 играх подряд, а в последних 5 встречах – 12 мячей (2.4 за матч). При этом оборона не безупречна – 6 пропущенных голов в 5 последних матчах, серия из 6 игр подряд с пропущенными. Команда уверенно ведeт игру первым номером, но может дать сопернику возможности для ответных атак, особенно в условиях выездного давления.

Факты о командах

«Интер Эскальдес»

Не проигрывает в 22 из 24 последних матчей

Забивает в 9 матчах подряд

В последних 5 матчах: 12 голов забито, 7 пропущено

Средняя результативность – 2.4 гола за игру

Пропускает в среднем 1.4 мяча

ФКСБ

Не проигрывает в 15 матчах подряд

Забивает в 11 последних матчах

В последних 5 матчах: 12 голов забито, 6 пропущено

В среднем 2.4 забитого и 1.2 пропущенного за матч

Пропускает в 6 матчах подряд

Прогноз на матч «Интер Эскальдес» – ФКСБ

Несмотря на победу в первом матче, «ФКСБ» не будет играть от обороны – команда сохранит атакующий стиль. «Интер Эскальдес», при поддержке своих трибун, постарается сыграть агрессивнее и не сдастся без борьбы. Обе команды регулярно забивают и допускают моменты у своих ворот. На фоне высокой результативности с обеих сторон и нестабильной обороны «ФКСБ» можно ожидать открытого футбола и обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: