15 июля в Андорре состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Интером Эскальдес» и ФКСБ. Первая игра завершилась победой румынского клуба со счeтом 3:1, что оставляет гостям комфортное преимущество, но вовсе не гарантирует спокойный финал против организованного соперника.
«Интер Эскальдес»
Андоррская команда показывает отличную форму в атаке – 12 голов за последние 5 встреч (в среднем 2.4), забивает в 9 матчах подряд и уверенно проводит домашние игры. Однако оборона остаeтся слабым местом – 7 пропущенных голов за 5 матчей и средняя уязвимость на уровне 1.4 мяча. Команда способна удивить в атаке, особенно на своeм поле, но ей потребуется практически идеальный матч, чтобы рассчитывать на камбэк.
ФКСБ
Румынский гранд находится на пике формы: 15 матчей без поражений, забивает в 11 играх подряд, а в последних 5 встречах – 12 мячей (2.4 за матч). При этом оборона не безупречна – 6 пропущенных голов в 5 последних матчах, серия из 6 игр подряд с пропущенными. Команда уверенно ведeт игру первым номером, но может дать сопернику возможности для ответных атак, особенно в условиях выездного давления.
Факты о командах
«Интер Эскальдес»
- Не проигрывает в 22 из 24 последних матчей
- Забивает в 9 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 12 голов забито, 7 пропущено
- Средняя результативность – 2.4 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.4 мяча
ФКСБ
- Не проигрывает в 15 матчах подряд
- Забивает в 11 последних матчах
- В последних 5 матчах: 12 голов забито, 6 пропущено
- В среднем 2.4 забитого и 1.2 пропущенного за матч
- Пропускает в 6 матчах подряд
Прогноз на матч «Интер Эскальдес» – ФКСБ
Несмотря на победу в первом матче, «ФКСБ» не будет играть от обороны – команда сохранит атакующий стиль. «Интер Эскальдес», при поддержке своих трибун, постарается сыграть агрессивнее и не сдастся без борьбы. Обе команды регулярно забивают и допускают моменты у своих ворот. На фоне высокой результативности с обеих сторон и нестабильной обороны «ФКСБ» можно ожидать открытого футбола и обмена голами.
Прогноз на точный счeт: 2:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
- Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.35