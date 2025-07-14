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Прогноз на точный счёт матча «Интер» – ФКСБ: Лига чемпионов, 15 июля 2025

14 июля 2025 12:44
Интер - ФКСБ
15 июл. 2025, вторник 21:30 | Лига чемпионов, 1 раунд
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8.00
Точный счёт 2:2
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15 июля в Андорре состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Интером Эскальдес» и ФКСБ. Первая игра завершилась победой румынского клуба со счeтом 3:1, что оставляет гостям комфортное преимущество, но вовсе не гарантирует спокойный финал против организованного соперника.

«Интер Эскальдес»

Андоррская команда показывает отличную форму в атаке – 12 голов за последние 5 встреч (в среднем 2.4), забивает в 9 матчах подряд и уверенно проводит домашние игры. Однако оборона остаeтся слабым местом – 7 пропущенных голов за 5 матчей и средняя уязвимость на уровне 1.4 мяча. Команда способна удивить в атаке, особенно на своeм поле, но ей потребуется практически идеальный матч, чтобы рассчитывать на камбэк.

ФКСБ

Румынский гранд находится на пике формы: 15 матчей без поражений, забивает в 11 играх подряд, а в последних 5 встречах – 12 мячей (2.4 за матч). При этом оборона не безупречна – 6 пропущенных голов в 5 последних матчах, серия из 6 игр подряд с пропущенными. Команда уверенно ведeт игру первым номером, но может дать сопернику возможности для ответных атак, особенно в условиях выездного давления.

Факты о командах

«Интер Эскальдес»

  • Не проигрывает в 22 из 24 последних матчей
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 12 голов забито, 7 пропущено
  • Средняя результативность – 2.4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.4 мяча

ФКСБ

  • Не проигрывает в 15 матчах подряд
  • Забивает в 11 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 12 голов забито, 6 пропущено
  • В среднем 2.4 забитого и 1.2 пропущенного за матч
  • Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Лига чемпионов, 1 раунд
ФКСБ
3 : 1
09.07.2025
Интер

Прогноз на матч «Интер Эскальдес» – ФКСБ

Несмотря на победу в первом матче, «ФКСБ» не будет играть от обороны – команда сохранит атакующий стиль. «Интер Эскальдес», при поддержке своих трибун, постарается сыграть агрессивнее и не сдастся без борьбы. Обе команды регулярно забивают и допускают моменты у своих ворот. На фоне высокой результативности с обеих сторон и нестабильной обороны «ФКСБ» можно ожидать открытого футбола и обмена голами.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.35

8.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов ФКСБ Интер
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