27 ноября на стадионе «Райко Митич» пройдет матч пятого тура Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» встретится с «ФКСБ». Сербский клуб после победы над «Лиллем» продолжает борьбу за место в зоне плей-офф и делает ставку на надежную игру дома. «ФКСБ» подходит к встрече на фоне серии неудач в еврокубке и нестабильных результатов в чемпионате, что добавляет давления перед выездом в Белград.

«Црвена Звезда»

Хозяева демонстрируют организованную игру в обороне и стараются действовать прагматично, делая акцент на контроле мяча и позиционных атаках. Команда стабильно создает моменты и эффективно реализует свои шансы, а фактор домашнего поля традиционно усиливает ее уверенность. В последних встречах прослеживается баланс между защитой и атакой, что помогает добиваться результата даже в сложных матчах.

«ФКСБ»

Румынский клуб чаще действует открыто и не боится включать высокий темп, однако расплачивается за это ошибками в защите. Команда продолжает регулярно забивать, но пропускает практически в каждом матче, что сказывается на итоговых результатах. В еврокубке «ФКСБ» пока испытывает сложности с качеством игры против организованных соперников.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах

Забивает в 5 из 7 последних встреч

В среднем 1.40 гола за игру

Пропускает около 0.80 мяча за матч

«ФКСБ»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 9 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за игру

Пропускает около 1.60 мяча за матч

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Товарищеские матчи, Црвена Звезда 0 : 0 ФКСБ

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «ФКСБ»

С учетом текущей формы и статистики виден перевес хозяев поля. «Црвена Звезда» выглядит более собранной и дисциплинированной командой, способной грамотно выстроить игру против соперника, склонного к ошибкам. «ФКСБ» опасен в атаке, но нестабильность в защите снижает его шансы на положительный результат в Белграде. Вероятен сценарий с преимуществом сербского клуба и контролем хода встречи за счет уверенной обороны и точечных атакующих действий.

Прогноз: победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.5