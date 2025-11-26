Введите ваш ник на сайте
«Црвена Звезда» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.5

26 ноября 2025 10:21
Црвена Звезда - ФКСБ
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.78
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Райко Митич» пройдет матч пятого тура Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» встретится с «ФКСБ». Сербский клуб после победы над «Лиллем» продолжает борьбу за место в зоне плей-офф и делает ставку на надежную игру дома. «ФКСБ» подходит к встрече на фоне серии неудач в еврокубке и нестабильных результатов в чемпионате, что добавляет давления перед выездом в Белград.

«Црвена Звезда»

Хозяева демонстрируют организованную игру в обороне и стараются действовать прагматично, делая акцент на контроле мяча и позиционных атаках. Команда стабильно создает моменты и эффективно реализует свои шансы, а фактор домашнего поля традиционно усиливает ее уверенность. В последних встречах прослеживается баланс между защитой и атакой, что помогает добиваться результата даже в сложных матчах.

«ФКСБ»

Румынский клуб чаще действует открыто и не боится включать высокий темп, однако расплачивается за это ошибками в защите. Команда продолжает регулярно забивать, но пропускает практически в каждом матче, что сказывается на итоговых результатах. В еврокубке «ФКСБ» пока испытывает сложности с качеством игры против организованных соперников.

Факты о командах

«Црвена Звезда»

  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч
  • В среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает около 0.80 мяча за матч

«ФКСБ»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает около 1.60 мяча за матч

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Товарищеские матчи,
Црвена Звезда
0 : 0
10.02.2011
ФКСБ

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «ФКСБ»

С учетом текущей формы и статистики виден перевес хозяев поля. «Црвена Звезда» выглядит более собранной и дисциплинированной командой, способной грамотно выстроить игру против соперника, склонного к ошибкам. «ФКСБ» опасен в атаке, но нестабильность в защите снижает его шансы на положительный результат в Белграде. Вероятен сценарий с преимуществом сербского клуба и контролем хода встречи за счет уверенной обороны и точечных атакующих действий.

Прогноз: победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.5

1.50
Победа «Црвены Звезды» – коэффициент 1.78
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы ФКСБ Црвена Звезда
