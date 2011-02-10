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Расписание матчей
Црвена Звезда - ФКСБ
Црвена Звезда - ФКСБ: обзор матча 10 февраля 2011
Црвена Звезда
10.02.2011, четверг, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Црвена Звезда - ФКСБ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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