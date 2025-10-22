Введите ваш ник на сайте
ФКСБ – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.65

22 октября 2025 9:08
ФКСБ - Болонья
23 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 3 тур
1.65
Победа «Болоньи»
23 октября на Национальном стадионе в Бухаресте пройдет матч третьего тура Лиги Европы между «ФКСБ» и итальянской «Болоньей». Обе команды уверенно чувствуют себя в своих чемпионатах, но в еврокубках пока не раскрыли весь потенциал. Встреча может стать ключевой в борьбе за выход из группы.

«ФКСБ»

Румынский клуб показывает сдержанный, но эффективный футбол, делая ставку на организацию игры и плотность в центре поля. После поражения от «Янг Бойз» (0:2) команда постарается вернуть уверенность, тем более дома «ФКСБ» играет заметно надeжнее. В последних пяти матчах команда забила 4 мяча и пропустила столько же – 0.80 гола в среднем за игру. При этом в Лиге Европы клуб стабильно держит оборону: не проигрывает в пяти из шести последних встреч турнира. Основная проблема – ограниченные возможности в атаке: при малом числе моментов команда редко превращает их в голы, делая акцент на стандартных положениях и контратаках.

«Болонья»

Итальянцы подходят к матчу в хорошей форме: семь очков в трeх турах Серии А и ничья с «Фрайбургом» (1:1) в Лиге Европы подтверждают стабильность команды. За последние пять матчей «Болонья» забила девять мячей и пропустила четыре, в среднем поражая ворота соперников 1.80 раза за игру. Команда демонстрирует уверенный контроль мяча и дисциплину в защите, пропуская меньше одного гола за матч. Серия из четырeх игр подряд с забитыми мячами подчeркивает высокий уровень реализации. При этом на выезде «Болонья» действует прагматично, не форсируя события и предпочитая выжидать ошибки соперника.

Факты о командах

«ФКСБ»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей Лиги Европы
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Средние показатели: 0.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • Победа в 2 из 3 последних домашних матчей

«Болонья»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 4 последних встречах
  • Средние показатели: 1.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • Победа в 3 из 4 последних выездных матчей

Прогноз на матч «ФКСБ» – «Болонья»

В этой встрече «Болонья» выглядит более сбалансированной и надeжной командой, способной контролировать темп и использовать ошибки соперника. «ФКСБ» будет действовать осторожно, делая ставку на плотную оборону и быстрые переходы. Однако итальянцы располагают более высоким классом исполнителей и стабильной атакой, что может стать решающим фактором. Ожидается сдержанная игра с минимумом голевых моментов, где «Болонья» будет ближе к успеху. Оптимальный выбор – ставка на осторожный характер встречи и низкий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.87

1.65
Победа «Болоньи»
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Болонья ФКСБ
18+
18+
