Румынский гранд «ФКСБ» принимает представителя Андорры «Интер Эскальдес» в первом раунде квалификации ЛЧ. Обе команды идут на победных сериях: у румын три выигранных матча подряд, у андоррцев – восемь. Ожидается яркий матч с акцентом на атаку.

«ФКСБ»

Клуб из Бухареста демонстрирует результативный футбол – 10 голов за 5 игр, в каждой из которых команда забивала. Однако оборона нестабильна: 4 матча подряд с пропущенными мячами. В родных стенах «ФКСБ» играет смело и давит с первых минут.

«Интер Эскальдес»

Андоррцы на отличном ходу – серия из 8 побед и 14 забитых голов за 5 матчей. Команда регулярно забивает (2.8 в среднем) и надeжна в защите, хотя уровень оппонентов был ниже. В еврокубках испытывает трудности на выезде.

Прогноз на матч

При активных атаках обеих сторон и нестабильности в обороне «ФКСБ» логично ожидать обмен голами. «Интер Эскальдес» способен поразить ворота даже фаворита.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

обе команды забивают минимум 2 мяча за игру

«ФКСБ» пропускает в 4 матчах подряд

«Интер Эскальдес» забивает в 8 играх кряду

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.77