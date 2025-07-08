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ФКСБ – «Интер Эскальдес»: прогноз на матч 9 июля с 66% вероятностью захода ставки

08 июля 2025 10:35
ФКСБ - Интер
09 июл. 2025, среда 20:30 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.77
Ставка на обе забьют
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Румынский гранд «ФКСБ» принимает представителя Андорры «Интер Эскальдес» в первом раунде квалификации ЛЧ. Обе команды идут на победных сериях: у румын три выигранных матча подряд, у андоррцев – восемь. Ожидается яркий матч с акцентом на атаку.

«ФКСБ»

Клуб из Бухареста демонстрирует результативный футбол – 10 голов за 5 игр, в каждой из которых команда забивала. Однако оборона нестабильна: 4 матча подряд с пропущенными мячами. В родных стенах «ФКСБ» играет смело и давит с первых минут.

«Интер Эскальдес»

Андоррцы на отличном ходу – серия из 8 побед и 14 забитых голов за 5 матчей. Команда регулярно забивает (2.8 в среднем) и надeжна в защите, хотя уровень оппонентов был ниже. В еврокубках испытывает трудности на выезде.

Прогноз на матч

При активных атаках обеих сторон и нестабильности в обороне «ФКСБ» логично ожидать обмен голами. «Интер Эскальдес» способен поразить ворота даже фаворита.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • обе команды забивают минимум 2 мяча за игру
  • «ФКСБ» пропускает в 4 матчах подряд
  • «Интер Эскальдес» забивает в 8 играх кряду

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.77

1.77
Ставка на обе забьют
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Интер ФКСБ
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