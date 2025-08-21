Введите ваш ник на сайте
«Абердин» - «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.79

21 августа 2025 8:24
Абердин - ФКСБ
21 авг. 2025, четверг 21:45 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.79
Победа «Абердина» с форой 0
Сделать ставку

21 августа 2025 года в 21:45 по Москве состоится матч плей-офф раунда Лиги чемпионов. На стадионе «Питтодри»в Абердине сыграют одноименный клуб с представителем чемпионата Румынии – «ФКСБ», который известен широкой публике под именем «Стяуа».

«Абердин»

Шотландский клуб подходит к матчу с противоречивыми результатами. В прошлом сезоне «Абердин» занял пятое место в шотландской Премьер-лиге, но главным достижением стал триумф в Кубке Шотландии, где в финале они сенсационно обыграли «Селтик» в серии пенальти. Однако старт нового сезона в чемпионате Шотландии оказался неудачным: два поражения в двух матчах.

Последние три игры:

  • Гринок Мортон – Абердин 0:3
  • Абердин – Селтик 0:2
  • Хартс – Абердин 2:0

«ФКСБ»

«ФКСБ» («Стяуа») начал сезон с завоевания Суперкубка Румынии, обыграв «ЧФР Клуж» со счeтом 2:1. В Лиге Европы команда уже прошла один раунд, но не без труда: в третьем квалификационном раунде они уступили «Дрите» в первом матче (2:3), но смогли исправить положение в ответной встрече.

Последние три игры:

  • Рапид Бухарест – ФКСБ 2:2
  • Дрита – ФКСБ 1:3
  • ФКСБ – Слобозия 0:1

Очные встречи:

Доселе команды ни разу не пересекались друг с другом.

Прогноз на матч «Абердин» – «ФКСБ»

«Стяуа» умудрилась вылететь из ЛЧ, уступив представителю Македонии и уже успела проиграть команде из Андрорры в рамках ЛЕ. «ФКСБ» будет тяжко рассчитывать на успех в Абердине.

Прогноз: победа «Абердина» с форой 0, кеф – 1.79. Прогноз на точный счет: 2:1.

1.79
Победа «Абердина» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы ФКСБ Абердин
18+
