В среду, 30 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встретятся ФКСБ и «Шкендия». Игра состоится в Бухаресте, начало – в 20:30 (мск). Первый матч завершился минимальной победой «Шкендии» – 1:0.

ФКСБ

Команда Элиаса Хараламбуса после 2 туров чемпионата Румынии сезона-2025/26 располагается на 4-м месте в таблице, набрав 4 очка. Чемпион предыдущего сезона добыл в начавшемся чемпионате 1 победу и 1 раз сыграл вничью, разница мячей – 2:1.

В рейтинге УЕФА ФКСБ находится на 156-й позиции.

Последние результаты ФКСБ:

26.07.25 ФКСБ – «Фарул» – 1:2 чемпионат Румынии;

22.07.25 «Шкендия» – ФКСБ – 1:0 2-й раунд ЛЧ;

19.07.25 «Петролул» – ФКСБ – 0:1 чемпионат Румынии.

«Шкендия»

«Шкендия» стала чемпионом прошлого сезона в Северной Македонии, набрав 70 очков. Подопечные Артима Шакири добыли 20 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 59:30.

Клуб из Тетово располагается на 150-м месте в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Шкендии» в Лиге чемпионов:

22.07.25 «Шкендия» – ФКСБ – 1:0 2-й раунд ЛЧ;

15.07.25 «Шкендия» – «Нью-Сейнтс» Уэльс – 2:1 1-й раунд ЛЧ;

08.07.25 «Нью-Сейнтс» Уэльс – «Шкендия» – 0:0 1-й раунд ЛЧ.

Очная встреча

22.07.25 «Шкендия» – ФКСБ – 1:0 2-й раунд ЛЧ.

Прогноз на матч ФКСБ – «Шкендия»

Букмекеры видят явным фаворитом ответного матча хозяев поля. Однако форма ФКСБ на старте сезона не впечатляет. Полагаем, что матч может перейти в дополнительное время и серию пенальти. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.