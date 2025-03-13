13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
20
Перри
16
Абнер
19
Ниахате
22
Мата
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-2-2
38
Зима
5
Дава
33
Радунович
21
Кирикеш
30
Нгезана
15
Шут
6
Эджума
2
Крецу
22
Балутэ
22
Тома
11
Стефанеску
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
8
Толиссо
18
Матич
18
Матич
8
Толиссо
6
Тессманн
23
Алмада
23
Алмада
6
Тессманн
10
Шерки
39
Фофана
39
Фофана
10
Шерки
2
Крецу
17
Попеску
17
Попеску
2
Крецу
6
Эджума
31
Чизотти
31
Чизотти
6
Эджума
15
Шут
7
Муси
7
Муси
15
Шут
22
Тома
77
Георгицэ
77
Георгицэ
22
Тома
33
Радунович
11
Микулеску
11
Микулеску
33
Радунович
Остались в запасе
Лион
ФКСБ
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
34
Михай Удря
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
34
Михай Удря
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Лион - ФКСБ
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
755
394
Сейвы
2
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против ФКСБ, 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – ФКСБ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»