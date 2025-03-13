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  • «Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 21:50
Лион
13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
ФКСБ
13' Ж. Микаутадзе 14' Ж. Микаутадзе 37' Э. Нуама 47' Ж. Микаутадзе 88' Э. Нуама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Михай Тома
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
15
Адриан Шут
(К) ОП
6
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
ФКСБ
34
Михай Удря
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
2-5-2-1
20
Перри
16
Абнер
19
Ниахате
22
Мата
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
2
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
9
Микаутадзе
4-2-2-2
38
Зима
5
Дава
33
Радунович
21
Кирикеш
30
Нгезана
15
Шут
6
Эджума
2
Крецу
22
Балутэ
22
Тома
11
Стефанеску
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
19
Ниахате
8
Толиссо
18
Матич
18
Матич
8
Толиссо
6
Тессманн
23
Алмада
23
Алмада
6
Тессманн
10
Шерки
39
Фофана
39
Фофана
10
Шерки
2
Крецу
17
Попеску
17
Попеску
2
Крецу
6
Эджума
31
Чизотти
31
Чизотти
6
Эджума
15
Шут
7
Муси
7
Муси
15
Шут
22
Тома
77
Георгицэ
77
Георгицэ
22
Тома
33
Радунович
11
Микулеску
11
Микулеску
33
Радунович
Остались в запасе
Лион
ФКСБ
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
34
Михай Удря
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
34
Михай Удря
ВР
32
Стефан Тарновану
ВР
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Лион - ФКСБ
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
755
394
Сейвы
2
2
Точность передач %
93
87
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против ФКСБ, 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – ФКСБ

«Лион» – ФКСБ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ФКСБ Лион
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