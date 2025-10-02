02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
ФКСБ
ФКСБ
3-2-1-2-2
32
Тарновану
30
Нгезана
17
Попеску
2
Пантя
42
Альхассан
6
Эджума
2
Крецу
30
Попеску
11
Микулеску
7
Алибек
93
Тиам
4-1-2-3
1
Келлер
17
Джанко
23
Бенито
6
Фернандес
3
Хаджам
22
Равелосон
30
Лаупер
8
Гигович
19
Малес
9
Бедья
99
Монтейру
93
Тиам
28
Олару
28
Олару
93
Тиам
11
Микулеску
31
Чизотти
31
Чизотти
11
Микулеску
6
Эджума
17
Тэнасе
17
Тэнасе
6
Эджума
7
Алибек
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Алибек
30
Попеску
20
Политик
20
Политик
30
Попеску
30
Лаупер
4
Зукру
4
Зукру
30
Лаупер
22
Равелосон
13
13
22
Равелосон
19
Малес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
19
Малес
99
Монтейру
22
22
99
Монтейру
9
Бедья
16
Кордова
16
Кордова
9
Бедья
Остались в запасе
ФКСБ
Янг Бойз
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Адриан Шут
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Адриан Шут
ОП
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ФКСБ - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
18
Офсайды
1
0
Количество передач
443
432
Сейвы
7
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Янг Бойз», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Янг Бойз»
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Источник: «Бомбардир»