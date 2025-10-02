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  • ФКСБ – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

ФКСБ – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября 2025, 18:35
ФКСБ
02.10.2025, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Янг Бойз
11' Ж. Монтейру 36' Ж. Монтейру
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
42
Баба Альхассан
ОП
6
Малком Эджума
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
11
Давид Микулеску
(К) ПВ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
ФКСБ
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
28
Дариус Олару
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
20
Деннис Политик
ЛФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
13
D. Pech
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
22
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-2-1-2-2
32
Тарновану
30
Нгезана
17
Попеску
2
Пантя
42
Альхассан
6
Эджума
2
Крецу
30
Попеску
11
Микулеску
7
Алибек
93
Тиам
4-1-2-3
1
Келлер
17
Джанко
23
Бенито
6
Фернандес
3
Хаджам
22
Равелосон
30
Лаупер
8
Гигович
19
Малес
9
Бедья
99
Монтейру
93
Тиам
28
Олару
28
Олару
93
Тиам
11
Микулеску
31
Чизотти
31
Чизотти
11
Микулеску
6
Эджума
17
Тэнасе
17
Тэнасе
6
Эджума
7
Алибек
11
Бирлигеа
11
Бирлигеа
7
Алибек
30
Попеску
20
Политик
20
Политик
30
Попеску
30
Лаупер
4
Зукру
4
Зукру
30
Лаупер
22
Равелосон
13
13
22
Равелосон
19
Малес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
19
Малес
99
Монтейру
22
22
99
Монтейру
9
Бедья
16
Кордова
16
Кордова
9
Бедья
Остались в запасе
ФКСБ
Янг Бойз
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Адриан Шут
ОП
Главный тренер
Николае Дикэ
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
15
Адриан Шут
ОП
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
2
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча ФКСБ - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
18
Офсайды
1
0
Количество передач
443
432
Сейвы
7
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
12
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Янг Бойз», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Янг Бойз»

ФКСБ – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Янг Бойз ФКСБ
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