ФКСБ – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.10

01 октября 2025 8:26
ФКСБ - Янг Бойз
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа ФКСБ
Сделать ставку

2 октября 2025 года на Национальном стадионе состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором румынский клуб ФКСБ примет швейцарский «Янг Бойз». Обе команды продемонстрировали разную форму в последних играх, и эта встреча обещает быть интересной с точки зрения тактической борьбы и атакующих действий.

ФКСБ

ФКСБ подходит к матчу в хорошем настроении после победы над Гоу Эхед Иглс в последнем туре Лиги Европы (0:1). В последних пяти матчах в турнире «Лига Европы» румынский клуб не проигрывает, что свидетельствует о стабильной форме. ФКСБ продолжает забивать в каждом матче турнира, в среднем получая 1.20 гола за игру и пропуская столько же. Стоит отметить, что команда хорошо настроена на домашние игры, несмотря на несколько ничьих в национальном чемпионате. ФКСБ демонстрирует сбалансированную игру, но уязвима в обороне, что и позволяет соперникам забивать.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» переживает сложный период, продемонстрировав неудачную игру в Лиге Европы против Панатинаикоса, потерпев разгром (1:4). Впрочем, швейцарцы смогли продемонстрировать хорошую атакующую форму, забив 10 голов в последних пяти играх. Однако команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что является слабым звеном для таких команд, как ФКСБ. В швейцарской Суперлиге «Янг Бойз» показывает хорошие результаты, но их защита оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне могут стоить «Янг Бойз» важных очков в Лиге Европы.

Факты о командах

ФКСБ

  • ФКСБ не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх ФКСБ забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх ФКСБ пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 матчах в Лиге Европы команда забивает в каждом матче

«Янг Бойз»

  • В последних 5 играх Янг Бойз забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх Янг Бойз пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх Янг Бойз забивает в 4 играх подряд
  • В последних 6 играх Янг Бойз пропускает в каждом матче

Прогноз на матч ФКСБ – «Янг Бойз»

Учитывая атакующие качества обеих команд и их проблемы в обороне, можно ожидать матч с высокой результативностью. «ФКСБ» на домашнем стадионе всегда опасен, и в свете не самой стабильной игры «Янг Бойз» в обороне, румынский клуб может рассчитывать на голы. В то же время, швейцарцы тоже имеют хорошие атакующие действия, и их способность забивать в последних матчах показывает, что они могут нанести ответный удар.

В преддверии этого матча важно отметить, что обе команды не боятся атаковать, но их оборона оставляет пробелы. ФКСБ традиционно забивает на своем поле, а «Янг Бойз», несмотря на свою нестабильность в обороне, также может доставить проблемы в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа ФКСБ – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

2.10
Победа ФКСБ
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Янг Бойз ФКСБ
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 