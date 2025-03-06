06.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
ФКСБ
ФКСБ
4-3-1-2
32
Тарновану
17
Попеску
5
Дава
33
Радунович
30
Нгезана
42
Альхассан
15
Шут
6
Эджума
31
Чизотти
17
Тэнасе
11
Микулеску
2-1-4-2-1
20
Перри
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
22
Мата
6
Тессманн
10
Шерки
7
Нуама
9
Микаутадзе
42
Альхассан
21
Кирикеш
21
Кирикеш
42
Альхассан
6
Эджума
22
Балутэ
22
Балутэ
6
Эджума
17
Тэнасе
7
Муси
7
Муси
17
Тэнасе
31
Чизотти
77
Георгицэ
77
Георгицэ
31
Чизотти
11
Микулеску
11
Стефанеску
11
Стефанеску
11
Микулеску
8
Толиссо
24
Акуоку
24
Акуоку
8
Толиссо
6
Тессманн
17
Верету
17
Верету
6
Тессманн
18
Матич
23
Алмада
23
Алмада
18
Матич
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
Остались в запасе
ФКСБ
Лион
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
22
Михай Тома
ЛВ
Главный тренер
Николае Дикэ
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Михай Удря
ВР
22
Михай Тома
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Лассине Диарра
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча ФКСБ - Лион
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
9
Офсайды
2
2
Количество передач
312
631
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча ФКСБ против «Лиона», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ФКСБ – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»