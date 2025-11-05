6 ноября на «Санкт-Якоб Парк» состоится матч 4-го тура Лиги Европы между швейцарским «Базелем» и румынским «ФКСБ». Оба клуба имеют по три очка и ведут борьбу за второе место в группе. Победа может стать переломным моментом в их еврокубковом пути.

«Базель»

Швейцарский клуб нестабилен в этом сезоне и после поражения от «Лиона» (0:2) оказался под давлением. Команда забивает в большинстве матчей, но не отличается надeжностью в обороне – 7 пропущенных мячей за 5 последних игр. В то же время дома «Базель» выглядит уверенно: три победы подряд без пропущенных голов. Джердан Шакири остаeтся ключевым игроком атаки, на его долю приходится значительная часть ударов по воротам. Команда играет активно на флангах, но часто теряет инициативу в центре поля, что создаeт риски при быстрых контратаках соперников.

«ФКСБ»

Румынский клуб подаeт признаки роста, одержав три победы подряд в национальных турнирах. В Лиге Европы команда уступила «Болонье» (1:2), однако показала боевой настрой. В последних пяти матчах «ФКСБ» забил 11 мячей и выглядит убедительно в атаке. Средний показатель результативности – 2.2 гола за игру, при этом оборона держится лучше, чем у соперника (всего 5 пропущенных голов за 5 встреч). Лидер коллектива Флорин Тэнасе стабильно реализует свои моменты и часто открывает счeт.

Факты о командах

«Базель»

Победы в 3 последних домашних матчах

Забивает в 5 последних встречах

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает дома на протяжении 3 матчей

«ФКСБ»

Победы в 3 последних матчах

Забивает в 6 последних встречах

В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено

Играет активно на выезде, забивая почти в каждом матче

Прогноз на матч «Базель» – «ФКСБ»

Обе команды подходят к игре в хорошем настроении, но с разным стилем. «Базель» полагается на домашний фактор и контроль мяча, тогда как «ФКСБ» предпочитает быструю игру и агрессивную реализацию моментов. Хозяева, скорее всего, будут доминировать в начале встречи, однако румыны способны воспользоваться ошибками в защите. Вероятен открытый футбол с обменом голами. Учитывая атакующую статистику обеих сторон, стоит ожидать результативного поединка, где преимущество будет на стороне более свежего и сбалансированного «ФКСБ».

Рекомендованные ставки