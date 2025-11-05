Введите ваш ник на сайте
«Базель» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 1.9

05 ноября 2025 10:06
Базель - ФКСБ
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 4 тур
1.90
Фора «ФКСБ» (+1)
6 ноября на «Санкт-Якоб Парк» состоится матч 4-го тура Лиги Европы между швейцарским «Базелем» и румынским «ФКСБ». Оба клуба имеют по три очка и ведут борьбу за второе место в группе. Победа может стать переломным моментом в их еврокубковом пути.

«Базель»

Швейцарский клуб нестабилен в этом сезоне и после поражения от «Лиона» (0:2) оказался под давлением. Команда забивает в большинстве матчей, но не отличается надeжностью в обороне – 7 пропущенных мячей за 5 последних игр. В то же время дома «Базель» выглядит уверенно: три победы подряд без пропущенных голов. Джердан Шакири остаeтся ключевым игроком атаки, на его долю приходится значительная часть ударов по воротам. Команда играет активно на флангах, но часто теряет инициативу в центре поля, что создаeт риски при быстрых контратаках соперников.

«ФКСБ»

Румынский клуб подаeт признаки роста, одержав три победы подряд в национальных турнирах. В Лиге Европы команда уступила «Болонье» (1:2), однако показала боевой настрой. В последних пяти матчах «ФКСБ» забил 11 мячей и выглядит убедительно в атаке. Средний показатель результативности – 2.2 гола за игру, при этом оборона держится лучше, чем у соперника (всего 5 пропущенных голов за 5 встреч). Лидер коллектива Флорин Тэнасе стабильно реализует свои моменты и часто открывает счeт.

Факты о командах

«Базель»

  • Победы в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 5 последних встречах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает дома на протяжении 3 матчей

«ФКСБ»

  • Победы в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 последних встречах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.00 пропущено
  • Играет активно на выезде, забивая почти в каждом матче

Прогноз на матч «Базель» – «ФКСБ»

Обе команды подходят к игре в хорошем настроении, но с разным стилем. «Базель» полагается на домашний фактор и контроль мяча, тогда как «ФКСБ» предпочитает быструю игру и агрессивную реализацию моментов. Хозяева, скорее всего, будут доминировать в начале встречи, однако румыны способны воспользоваться ошибками в защите. Вероятен открытый футбол с обменом голами. Учитывая атакующую статистику обеих сторон, стоит ожидать результативного поединка, где преимущество будет на стороне более свежего и сбалансированного «ФКСБ».

Рекомендованные ставки

  • Фора «ФКСБ» (+1) – коэффициент 1.9
  • Оба забьют – коэффициент 1.85

1.90
Фора «ФКСБ» (+1)
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы ФКСБ Базель
