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Прогноз на точный счёт матча ФКСБ – «Интер Эскальдес»: Лига чемпионов, 9 июля 2025

08 июля 2025 8:27
ФКСБ - Интер
09 июл. 2025, среда 20:30 | Лига чемпионов, 1 раунд
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4.80
Точный счёт 3:1 в пользу ФКСБ
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9 июля на стадионе «Стяуа» в Бухаресте стартует еврокубковый путь для румынского гранда ФКСБ и чемпиона Андорры – «Интер Эскальдес». Оба коллектива подходят к встрече в хорошей форме и с яркими результатами: румыны побеждают в трeх последних матчах, а гости – в восьми подряд. Однако между чемпионатами Румынии и Андорры колоссальная разница в уровне, что будет одним из ключевых факторов в этой встрече.

«ФКСБ»

ФКСБ стабильно готовился к сезону через контрольные матчи с европейскими соперниками. Победы над «Алмере» (3:2) и «Утрехтом» (3:1) показали, что команда умеет создавать и реализовывать моменты. В пяти последних играх – 10 забитых голов, в среднем 2.0 за игру. Однако есть нюанс – команда пропускает регулярно, в четырeх последних матчах подряд, и оборона не всегда справляется под давлением. Несмотря на это, опыт, уровень состава и статус фаворита на своeм поле делают ФКСБ уверенным кандидатом на победу в первом матче.

«Интер Эскальдес»

Андоррская команда показывает впечатляющие результаты внутри своей лиги и в национальном кубке. В пяти последних матчах – 14 забитых мячей и только 4 пропущенных. Средняя результативность составляет 2.8 гола за игру. Команда атакует разнообразно, использует стандартные положения и обладает высокой мотивацией. Тем не менее, уровень внутреннего турнира не позволяет однозначно экстраполировать эту результативность на международную арену. Против команд с более высоким темпом и классом, «Интер Эскальдес» может столкнуться с трудностями в обороне.

Факты о командах:

«ФКСБ»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • В среднем 2.0 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Интер Эскальдес»

  • Побеждает в 8 последних матчах
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Лига чемпионов, 1 раунд
ФКСБ
3 : 1
09.07.2025
Интер

Прогноз на матч «ФКСБ» – «Интер Эскальдес»

Несмотря на впечатляющие цифры «Интера», уровень их оппозиции был несравнимо ниже, чем то, с чем они столкнутся в Бухаресте. «ФКСБ» – команда с еврокубковым опытом, быстрыми флангами и поставленной атакой. Гости, вероятно, смогут создать пару острых моментов, но навязать игру хозяевам будет сложно. Ожидается матч с обоюдными шансами, но итоговый перевес будет на стороне ФКСБ.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу ФКСБ.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу ФКСБ – коэффициент 4.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Победа «ФКСБ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.10

4.80
Точный счёт 3:1 в пользу ФКСБ
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Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Интер ФКСБ
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