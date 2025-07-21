Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шкендия» сыграет дома против ФКСБ. Обе команды демонстрируют стабильную форму и прошли по сложному пути в предыдущей стадии турнира. Встреча пройдeт в Скопье, на стадионе «Филипп II», где хозяева традиционно показывают организованный футбол. Румынский клуб приезжает в статусе фаворита, но должен быть готов к упорному сопротивлению.

«Шкендия»

Македонская команда прошла «Нью Сэйнтс» с общим счeтом 2:1, продемонстрировав прагматичный футбол и эффективность в решающие моменты. В последних 5 матчах «Шкендия» забила 6 мячей и столько же пропустила, что указывает на сбалансированную, но не всегда надeжную игру в обороне.

Главной силой команды остаeтся атакующая системность и способность стабильно забивать – голы были в 15 из 17 последних матчей. Однако есть вопросы к обороне: в 9 из 11 последних игр команда пропускала. В домашних матчах «Шкендия» играет активно и способна создать давление на ворота даже более сильного соперника.

ФКСБ

Румынский гранд в прошлом раунде прошeл «Интер Эскальдес» с трудностями: домашняя победа 3:1 сменилась неожиданным поражением 1:2 в гостях. Несмотря на это, ФКСБ демонстрирует хорошую форму – команда не проиграла в 16 из 18 последних матчей. За 5 последних встреч забито 8 голов, а атакующая линия регулярно находит варианты для взлома обороны.

Проблемы у ФКСБ возникают в защите – команда пропускает в большинстве матчей, в том числе и от соперников более низкого уровня. Тем не менее уровень состава, игровая дисциплина и еврокубковый опыт дают румынам ощутимое преимущество в противостоянии с «Шкендией».

Факты о командах

«Шкендия»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 15 из 17 последних встреч

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

ФКСБ

Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 13 матчах подряд

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Шкендия» – ФКСБ

С учeтом стабильной атаки обеих команд и системных проблем в обороне у гостей, матч обещает быть результативным. «Шкендия» на своeм поле традиционно играет с максимальной самоотдачей, но «ФКСБ» обладает более высоким уровнем организации и вариативностью в атаке. Вероятен сценарий с голами от обеих команд и преимуществом румын в концовке.

Рекомендованные ставки: