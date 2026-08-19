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«Дрита» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 10:12
Дрита - Интер
20 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
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1.97
Победа «Дриты» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между косовской «Дритой» и андоррским «Интером Эскальдес» пройдет 20 августа в Гнилане на стадионе «Фадиля Вокрри». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, семь матчей с голами и средняя результативность 3,40 гола за игру, тогда как гости также стабильно забивают в 11 из 13 последних встреч, но уступают в классе. В очной встрече 2020 года «Дрита» уже побеждала этого соперника (2-1). Сможет ли андердог из Андорры преподнести сюрприз и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Дриты» говорит их впечатляющая атакующая мощь и домашняя поддержка. Косовский клуб выиграл четыре последних матча, забивает в семи встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,40 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, в предыдущем раунде «Дрита» разгромила «Тре Фиори» со счетом 5-0, а в чемпионате Косова одержала волевую победу над «Лапи» (5-3). В очной встрече с «Интером Эскальдес» (2020 год) хозяева победили со счетом 2-1, что дает им психологическое преимущество. Однако защита «Дриты» вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что гости, которые стабильно забивают, имеют все шансы отличиться на выезде.

«Интер Эскальдес» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. В предыдущем раунде квалификации андоррцы уверенно прошли эстонскую «Флору» (2-0 дома и 4-0 на выезде), что свидетельствует о способности создавать моменты и реализовывать их. Однако защита гостей выглядит уязвимой – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Интер Эскальдес» показывал нестабильные результаты, но в официальных играх команда действует более собранно. В очной встрече с «Дритой» андоррцы уступили (1-2), что может оказать психологическое давление.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Дриты». Хозяева имеют более высокую результативность, играют на своем поле и уже побеждали этого соперника. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Дрита» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (2020 год) «Дрита» одержала победу со счетом 2-1. Текущая форма «Дриты» впечатляет – четыре победы подряд, семь матчей с голами и 3,40 гола за игру, тогда как «Интер Эскальдес» также стабильно забивает, но уступает в атакующей статистике. Учитывая разницу в классе и домашнюю поддержку, «Дрита» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
1
Фатон Малоку
ВР
26
Радди Овука
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
2
Бесник Красники
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
Везел Лимай
ЦП
93
Кемехло Нгуена
ЦП
19
Блерим Красники
ЦФ
7
Игбалл Джашари
РФ
Интер
13
Хави Диас
ВР
2
Анвар Эрнандес
ЦЗ
3
Jilmar Torres
ЦЗ
8
David López
ЦП
19
Pablo Molina
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
24
Maurizio Pochettino
ЦФ
14
A. Otegui
ЦФ
9
Файсал Шуайб
ЦФ
31
Soule
ЦФ
11
Доми Берланга
РФ
Дрита
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
4
Рон Броя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
99
Mike Arthur
ЦФ
9
Арб Манай
ЦФ
10
Лиридон Баладж
РФ
Интер
1
Juanda Terrádez
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
7
Juan Camara
ЦП
23
L. Diaby
ЦП
6
Víctor Alonso
ЦП
17
Adrián Gomes
ЦП
70
Борха Арельяно
ЦФ
3-2-3-2
1
Малоку
55
Салиху
25
32
Пеллумби
26
Овука
2
Красники
24
8
Лимай
93
Нгуена
19
Красники
7
Джашари
2-2-5
13
Диас
2
Эрнандес
3
8
19
11
Берланга
31
9
Шуайб
14
24
93
Нгуена
4
Броя
4
Броя
93
Нгуена
19
Красники
23
Рроца
23
Рроца
19
Красники
24
9
Манай
9
Манай
24
25
10
Баладж
10
Баладж
25
11
Берланга
7
7
11
Берланга
19
23
23
19
6
6
70
Арельяно
70
Арельяно
Остались в запасе
Дрита
Интер
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
99
Mike Arthur
ЦФ
1
Juanda Terrádez
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП
Остались в запасе
74
Eron Isufi
ВР
22
Laurit Behluli
ВР
3
Блертон Шедзи
ЛАЗ
28
Agan Mjaki
ЦЗ
99
Mike Arthur
ЦФ
Остались в запасе
1
Juanda Terrádez
ВР
21
Marc Rodríguez
ЦЗ
20
Marc Jurado
ЦЗ
17
Adrián Gomes
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Дриты» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 3,40 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Дрита» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Дриты» с форой (-1) с коэффициентом 1.97.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Дритой» и «Интером Эскальдес» состоится 20 августа 2026 года в Гнилане на стадионе «Фадиля Вокрри» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Дрита» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

1.97
Победа «Дриты» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Интер Дрита
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