Матч плей-офф Лиги Конференций между косовской «Дритой» и андоррским «Интером Эскальдес» пройдет 20 августа в Гнилане на стадионе «Фадиля Вокрри». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – четыре победы подряд, семь матчей с голами и средняя результативность 3,40 гола за игру, тогда как гости также стабильно забивают в 11 из 13 последних встреч, но уступают в классе. В очной встрече 2020 года «Дрита» уже побеждала этого соперника (2-1). Сможет ли андердог из Андорры преподнести сюрприз и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат свою победную поступь и сделают уверенный шаг к групповому этапу?

Кто победит в матче

В пользу «Дриты» говорит их впечатляющая атакующая мощь и домашняя поддержка. Косовский клуб выиграл четыре последних матча, забивает в семи встречах подряд, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 3,40 раза за матч – один из лучших показателей в квалификации. Кроме того, в предыдущем раунде «Дрита» разгромила «Тре Фиори» со счетом 5-0, а в чемпионате Косова одержала волевую победу над «Лапи» (5-3). В очной встрече с «Интером Эскальдес» (2020 год) хозяева победили со счетом 2-1, что дает им психологическое преимущество. Однако защита «Дриты» вызывает серьезные опасения – они пропускают в 10 из 12 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что гости, которые стабильно забивают, имеют все шансы отличиться на выезде.

«Интер Эскальдес» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. В предыдущем раунде квалификации андоррцы уверенно прошли эстонскую «Флору» (2-0 дома и 4-0 на выезде), что свидетельствует о способности создавать моменты и реализовывать их. Однако защита гостей выглядит уязвимой – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола. В товарищеских матчах «Интер Эскальдес» показывал нестабильные результаты, но в официальных играх команда действует более собранно. В очной встрече с «Дритой» андоррцы уступили (1-2), что может оказать психологическое давление.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Дриты». Хозяева имеют более высокую результативность, играют на своем поле и уже побеждали этого соперника. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидается, что «Дрита» продолжит свою победную серию и добьется победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (2020 год) «Дрита» одержала победу со счетом 2-1. Текущая форма «Дриты» впечатляет – четыре победы подряд, семь матчей с голами и 3,40 гола за игру, тогда как «Интер Эскальдес» также стабильно забивает, но уступает в атакующей статистике. Учитывая разницу в классе и домашнюю поддержку, «Дрита» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 2 (100%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 4 раунд Дрита 2 : 2 Интер Лига конференций, 4 раунд Интер 0 : 0 Дрита Лига конференций, 4 раунд Дрита 2 : 2 Интер

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Дриты» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (четыре победы подряд, 3,40 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Дрита» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Дриты» с форой (-1) с коэффициентом 1.97.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Дритой» и «Интером Эскальдес» состоится 20 августа 2026 года в Гнилане на стадионе «Фадиля Вокрри» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.